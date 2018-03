BB LUKA OTKRIO ISTINU O SVOJOJ TETOVAŽI: ‘Nisam toliko lud da istetoviram Anezi, ovo je samo bio mali igrokaz…’

Kako sam i obecao u live-u, nova tetovaza Ha ha😉 Kao sto mozete vidjet na drugoj slici nisam toliko lud da istetoviram Anezi. Ali zanimljiva je jedna stvar… Uz malo domisljatosti i montaze video priloga ja sam u par SATI uspio dici na noge te smijesne medije i na kraju krajeva vise novinskih portala prenjele su ovu istu vijest! Da li sam ja bilo gdje vas lagao? Nisam u nijednom trenutku priznao da sam istetovirao Anezi na ruku, niti vama niti novinarima! Objavio sam video gdje ljepim skicu tetovaze. Nista vise. A svejedno se prosirila vijest da je Luka Rok to ucinio i to je ako se pita masu? Istina… Ovo je bio mali igrokaz u mojoj reziji i uspio sam vas uvjeriti u nesto sto nije istina. Zapravo… Sami ste se uvjerili UPRAVO U ONO STO I ZELITE VJEROVAT! Jer na kraju dana nije vazno istina ili laz, svatko ce vjerovat u ono sto zeli vjerovat. Ima i ona poznata… "Ako laž ponoviš 100 puta ona postaje istina" Na tom principu radi vecina nasih medija nazalost. Istina je ta da jalni ljudi samo cekaju razlog da bi ocrnili nekog bila ta neka informacija laz ili istina te s time makar na kratko zaboravili na svoje jadne, male mizerne zivote i sudbine. Pojedinci naravno, ne svi. Sta mislite onda ako vas je amater uspio zavarat, koliko vam tek profesionalci mogu izmontirat i bacit udicu koju narod (vi) s gustom zagrizete? I opet ponavljam, ne vjerujte bas svemu sto vam mediji serviraju… I da razrjesim jednom zauvijek po pitanju Anezi jer me tlacite s tim pitanjem danima. Alena je moja prijateljica za cijeli zivot i koliko ja znam slobodna zena, bas kao i ja slobodan muskarac. I smijesno mi je kako mislite da je ona duzna meni ostat vjerna i polagat mi racune. Anezi i ja nismo u vezi i ona smije raditi bas sve kako osjeca i misli da je dobro za nju i njen zivot :) I imat ce uvijek moju punu podrsku jer je čista i predivna duša! Volite se, postujte se i manje osuđujte druge a više gledajte sebe. Biti ce te tada mnogo zadovoljniji samim sobom i pozitivniji. A pozitivom ce te privuci iskljucivo POZITIVU! Lijep pozdrav ☺✌ "Let the dogs bark, the lion is still the king!" 🦁 @inkfreak @blackrosetattoonovalja #tataigre #relax #calma #new #tattoo #lion #king

