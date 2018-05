Splićanka se svakodnevno svađala s Anezi, po čemu će je mnogi pamtiti i zbog čega se mnogima prikazala u lošem svjetlu. No, bila je jedna od onih stanara bez kojih bi 100 dana show zasigurno bilo dosadno.

Lucija Stojak, 21-godišnjakinja iz Splita, bila je jedna od najglasnijih stanara devete sezone Big Brothera. Najpoznatija po tome što ne može živjeti bez šminke, Luce je ostala do samog kraja u showu, iščekujući da Antonija Blaće otkrije je li glavnu nagradu osvojila ona ili Orky. Na kraju je 371.000 kuna pripala Antoniju Oraču, no Luciji nije žao jer, kaže, “takvu se osobu sreće samo jednom u životu”.

Crnka će ostati upamćena po čestim svađama s trećeplasiranom Anezi te po odnosu s Antonijem koji se zaljubio u nju. Luce je za Net.hr otkrila što misli o ostalim stanarima te ima li šanse za nju i Antonija.

Lucija, je li ti žao što nisi pobijedila?



Naravno da mi je žao mi je što sam došla toliko daleko, a nisam pobijedila ali sam znala da će to biti Orky.

Kako si se osjećala kada si shvatila da ostaješ u utrci ‘1 na 1’ za glavnu nagradu?

Iskreno nisam bila svjesna i sve mi je bilo nekako ravno, možda čak po prvi put u tih tri mjeseca.

Tko je bio tvoj favorit?

Imala sam tri osobe za koje sam željela da pobjede a to su bili Antonio, Ana ili Orky.

Za koga misliš da je prerano napustio kuću?

Zebo i Juraj.

Što misliš o Anezi?

O Anezi mislim da je pametna, inteligentna djevojka, nisam se trudila dovoljno je upoznati da upoznam neke njezine druge kvalitete, ali meni je bila naporna i dosadna.

Zašto si se toliko svađala s njom?

Zato jer mi je to bilo zanimljivo i zabavljalo me, a znala me i iznervirati kad bi išla iz krajnosti u krajnost.

Što ti je najviše smetalo tijekom boravka u kući?

Nemogućnost komunikacije s vanjskim svijetom, odnosno sa mojom majkom.

S kim bi se voljela družiti izvan kuće?

Sa Anom, Orkyjem, Antonijem, Tomom, Marinom, naravno tu je i Zebo.

Što misliš o Ana-Mariji?

Super djevojka, pozitivna, ma sve najbolje. Toliko pozitive nisam dugo vidjela.

Ima li šanse za tebe i Antonija? Opiši svoj odnos s njim

Samo prijateljski odnos postoji iza ovog Big Brothera kao što je to bilo i u kući. A naš odnos mogu opisati samo s dvije riječi, lijepo i turbulentno.