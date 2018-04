BB LUCIJA NAPALA BOJANA: ‘Ti si gori prema Ana-Mariji nego što sam ja prema Antoniju, ponašaš se kao dijete’

Za Bojana i Luciju situacija u kući otežana je zbog Antonija i Ana-Marije, koji ne skrivaju svoje simpatije prema njima.

Iako je Lucija od ulaska u kuću imala brojne konflikte i nesuglasice s Antonijem, primijetila je da se Bojan pogrešno ponaša prema Ana-Mariji te mu udijelila pokoji savjet.

“Ti meni nešto govoriš u vezi Antonija, a ti si gori od mene milijardu puta, što se tiče tvog ponašanja prema Ana-Mariji, ti si veće dijete od nje”, direktna je bila Lucija.

Bojanu je rekla da ima 34 godine, a ponaša se kao da ima 14 te da je njegovo ponašanje prema Velikogoričanki puno gore nego Lucijino prema Antoniju.



“Jesi li ti svjestan da ubuduće kad Antonio bude išao plakati radi mene u ispovjedaonicu, on i Ana-Marija ići će zajedno, a nas dvoje ćemo piti kavu negdje na suncu”, našalila se.

Temperamentnog Bojana zanimalo je po čemu je on toliko loš. “Po svemu! Ponašaš se kao dijete, ako ti je imalo stalo do Ana-Marije, onda joj to pokaži. Ona nama izgleda kao tvoj psić, trči za tobom, a ti samo sjediš i boli te briga. Zašto ne prihvatiš njezinu ljubaznost?”, odrješita je bila Luce.

“Je l’ ja s 34 godine trebam ponavljati ženi od 30 godina, isto kao ti Antoniju? Je li trebam?”, upitao je Bojan koji je već prethodno rekao Ana-Mariji da ne želi njezinu pomoć dok je ozlijeđen.

“Naravno da ne trebaš. Antoniju ponavljam već dva i pol mjeseca, ali znaš zašto? Zato što je on zaljubljen u mene, isto tako je ona zaljubljena u tebe!”, pokušala je pojasniti Lucija, na što je Bojan odrješito odgovorio: “Ne zanima me!”.

