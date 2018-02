BB BOJAN IZGUBIO ŽIVCE I VIKAO NA ANEZI: ‘Pun mi je te je k****, non-stop pametuješ, a nemaš pojma što pričaš!’

Smijeh i zabava, poljupci te nesuglasice obilježili su još jedan dan u BB kući.

Novi dnevni zadatak natjerao je parove i na prve vruće poljupce. A dok su se neki ljubili, drugi su gledali i komentirali na glas što je izazvalo nove nesuglasice između Bojana i Anezi. Naime, Anezi smatra da je Bojan navijao za protivnike, a ne za nju koja se ljubila s Lukom.

„Šta sam ja govorio? Jesi čula što sam govorio?“, derao se Bojan na Anezi, koja ga je ispitivala zašto ju nije podržao.

„Ja sam 17 puta rekao k’o kutija, samo s ljubljenjem, koncentrirajte se, to je to, bez brige… Ti si pobjednik, on je drugoplasirani i nemaju šanse“, urlao je Bojan na pjevačicu koja je bila uporna.



„Zapravo mi te pun k…. Zato što non-stop pametuješ i non-stop brojiš, a nemaš pojma šta pričaš“, odbrusio je Siščanin pjevačici.

