BB ANTONIO OPET POKUŠAO ZAVESTI LUCIJU: ‘Sviđa mi se fizički, ali karakterno mi je već lagano pojela mozak’

21-godišnji Križevčanin svojoj je simpatiji Luciji već nekoliko puta izjavio ljubav, a iako ga je svaki put dosad odbila, on ne odustaje!

Tako se danas, tijekom njihovog razgovora u spavaćoj sobi, ponovno pokušao približiti 23-godišnjoj Splićanki pa joj je opet iskreno otkrio kako stoje stvari. ‘’Ja tebe volim’’, priznao je Antonio, na što mu je Lucija odgovorila kako je on njoj drag, ali ga ne voli. ”Normalno da te ne volim. Ne volim nikog u ovoj kući osim sebe!”, kazala je. No Antoniju ni to nije bilo dovoljno pa je nastavio s udvaranjem. ‘’Imaš te smeđe oči. Iste su kao moje, pogledaj, točno ista nijansa!’’, rekao je Antonio, no ni Lucija mu nije ostala dužna. ‘’Čekaj! Vidim nešto predivno u tvome oku! O, pa to sam mini-ja!’’, našalila se Splićanka.

ANTONIO JE NA RUBU OČAJA I VIŠE SE NE MOŽE NOSITI S LUCIJOM: Zbog nje želi napustiti Big Brother kuću!

Antonio nije odustajao od komplimenata na račun Lucijinog izgleda, a nakon što je, po njezinu mišljenju, malo pretjerao s izjavama, ljutito ga je zamolila da je pusti na miru. ‘’Mrzim kad mi dođeš s takvim komentarima!’’, kazala je Lucija, a Antonio je demonstrativno izašao iz sobe i odlučio se izjadati Anezi. ‘’Opet me živcira. Nevjerojatna je’’, kazao je zaljubljeni Križevčanin pa se požalio kako ga Lucija ponekad previše podsjeća na bivšu djevojku, ‘’Sviđa mi se fizički, ali karakterno mi je već lagano pojela mozak!’



Hoće li se trzavice u Lucijinom i Antonijevom odnosu nastaviti i dalje ili će netko od njih napokon popustiti, ne propustite doznati u novim dnevnim emisijama, samo na RTL-u.