BB ANTONIO I LUCIJA NAKON VALJANJA MEĐU PLAHTAMA: ‘Znaš ono kada nešto priželjkuješ i onda se to dogodi…’

Nakon tuluma koji je stanarima priredio Bigi, neke su se stvari promijenile u Big Brother kući.

Luciji su na tulumu nakon nekoliko čaša alkohola popustile kočnice pa se ljubila i mazila s Antonijem koji joj je već nekoliko puta izjavio ljubav. No, nakon što su se počeli zbližavati, Antonio je imao neke sumnje pa se požalio Nikoli.

„Znaš kada nešto priželjkuješ i onda se to napokon dogodi i onda možda ispadne da je to bilo samo iz pijanstva“, upitao je Antonio Nikolu, kojem je objasnio da je to loš osjećaj.

„Ne možeš biti toliko pijan da ne znaš što radiš“, odgovorio mu je Nikola, aludirajući na to da se Lucija željela ljubiti s njim.



„Ništa se nije posebno dogodilo tako da… A i kamere su tu“, rekao je Križevčanin i dodao: „To me diglo i dobio sam volje pa ćemo vidjeti šta će biti dalje“.

Lucija želi da ona i Antonio budu samo prijatelji

Splićanka je, pak, odlučila Križevčaninu dati do znanja da se njezin stav prema njemu nije promijenio te da i dalje ostaju prijatelji. Na njegovu žalost…

Analizirajući njihov odnos Lucija je odlučila Antoniju reći otvoreno kako se osjeća.

„Imam osjećaj da te moram gledati onako kako ti gledaš mene da bi mi bili dobri i to me jako ljuti“, započela je Lucija objašnjavati Antoniju kako vidi njihov odnos.

Nakon što je Antonio rekao da ne razumije što pokušava reći, Lucija je napokon pronašla prave riječi.

„Sve mi paše i sve mi je ovo lijepo, no ti mene gledaš na drugačiji način nego ja tebe“, kazala je Lucija uvjerena da s njegove strane postoje simpatije koje nadilaze prijateljsku razinu. Iako Antonio nije htio negirati, njegov izraz lica je pokazivao da se nije nadao da će Lucija to reći.