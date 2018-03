BB ANTE IMA URNEBESNO SMIJEŠNIH PROBLEMA S ANEZINIM IMENOM: ‘Kako ono…? Sendi! Nancy! Menzija! Denzija!’

Novom stanaru Anti Biuku nije bilo nimalo lako kad je ispovjedaonici Bigiju morao ispričati s kime se u kući najbolje slaže.

Da su neka imena kompliciranija od drugih, već dobro znamo. No, Anezi je Anti zadala prave glavobolje dok se u ispovjedaonici pokušao sjetiti njezina imena.

Bigi je Antu pozvao na razgovor kako bi zajedno prokomentirali njegov dosadašnji boravak u kući, a na pitanje s kime se od žena najbolje slaže, Ante je kazao: ”S kojom, s kojom? Kako je ono bilo jučer? Kako sam rekao? Sendi! Nancy! Menzija! Denzija”, muku je mučio Ante pokušavajući se sjetiti imena.

”Jučer me šišala pa smo se tako zafrkavali”, pokušao je Ante lukavo skrenuti Bigijevu pozornost, no on se nije dao smesti!



”Na koga misliš, Ante?”, upitao ga je BB.

Ante je nastavio mozgati hvatajući se za glavu, a onda ipak priznao: ”Ajme meni! Slabo pohvatam imena!”

Koja je sve simpatična imena Ante dodijelio Anezi i je li se uspio sjetiti onog pravog, pogledajte u urnebesnom videu!