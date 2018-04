Ana-Marija je Bigiju otkrila što se dogodilo u krevetu između nje i Bojana, no on nije bio oduševljen što je govorila o tome.

Big Brother je pitao Ana-Mariju o njenoj i Bojanovoj ‘noćnoj tajni’, no tražila je da se u ispovjedaonicu pridruži i on.

„Ana-Marija izvoli! Big Brother te ostavlja samu s Bojanom“, nasamario je BB Velikogoričanku, na što je Sisčanin prasnuo u smijeh.

„Pa ne, ti si ga htio pitati. Slušaj me Bojane. Brat je pitao… Zanima ga kako si došao jučer gore i što je to sinoć bilo. Ja sam objasnila cijelu situaciju što je bilo. Znaš, ti si došao gore, pričali smo, bio si vedar, opisala sam svakog stanara kako je došao i rekla sam da smo se dragali i mazili za trbuh i to je to. Čovjek je vidio sve pa pitao“, kazala je stanarka u ispovjedaonici, na što je Bojan prokomentirao da nema šta pričati, ako su kamere nešto vidjele.



„Ja ne mogu pričati o tome bez tebe. Ti trebaš reći kako si ti to doživio. Ja sam rekla kako sam ja“, dodala je Ana-Marija kroz smijeh.

„Koji dio priče? Ja sam došao i legao u krevet i ne razumijem kakva priča. Ti si stvarno nasjela na tu priču?“, upitao ju je Bojan te objasnio: „Kamere su vidjele to što su vidjele, a sve ostalo je na nama hoćemo li nešto reći ili nećemo!“.