BAHRA: ‘Stvarno se volim osjećati damom. Imam dostojanstvo i čast i nisam osoba labilnog karaktera da sad idem srljati”

Bahra i Marijan složili su se da oboje vole sjesti u automobil i otići negdje spontano na kavu

Bahra je ostala oduševljena Marijanom, pa mu je u susretu oči u oči dala niz razloga zašto da baš nju povede na svoju farmu.

“Vidim da je on isto živahan, da je društveni i da voli putovanja, što se meni sviđa”, kazala je.

Složili su se da oboje vole sjesti u automobil i otići negdje spontano na kavu.

“To su moja druženja inače. Od rane mladosti ja sam voljela po kavicama otići s dobrim prijateljima i boljim polovicama. Volim duge vožnje autom, a pogotovu kad sam nešto ljuta, onda bi upalila auto da izbaci sve negativne energije i napunim baterije”, pojasnila je Bahra.

“On ima dobru dušu, mekanog je srca. Kakav je, takav je. To treba prihvatiti dobronamjerno, a ne to iskorištavati. Mislim da bi možda bio širokogrudan i dobar. No, najbolje upoznaš nekog kad živiš s nekim, onda se tek otvaraju pravi dojmovi… Imam svoje dostojanstvo i čast i nisam osoba labilnog karaktera da sad idem srljati, stvarno se volim osjećati vrijednom damom”, poručila je.

Marijan joj je rekao da se nada da će se vidjeti na farmi.