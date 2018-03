ANTONIO KROZ SUZE PRIZNAO BIG BROTHERU: ‘Muči me situacija s Lucijom! Mislim da je to neka karma’

U razgovoru s Big Brotherom prvo je rekao da više ne može izdržati u kući jer je jako tužan zbog novonastale situacije s Lucijom, a onda da je shvatio kako se sve u životu vraća…

“Sve se vraća, sve se plaća” – poslovica je koju je Antonio sada dublje shvatio. Mladi Križevčanin je Bigiju kroz suze objasnio razlog zašto više ne može izdržati u kući.

“Muči me situacija s Lucijom! Ona fizički i karakterno izgleda identično kao moja prva djevojka, kojoj sam ja radio to što ona radi meni. Tu sam djevojku ostavio zbog toga što sam bio ucijenjen da li ćemo se zaručiti ili prekinuti. I prekinuo sam tu vezu, a tri mjeseca nakon sam se ponašao prema njoj kako se ona sada ponaša prema meni“, započeo je svoju ispovijest Anotnio apelirajući na svoj odnos sa crnokosom Splićankom.

“Mislim da je to neka karma. Odnosno mislim da je to moja kazna i baš zato što mi se baš to događa ovdje i u ovom trenutku. Od kad sam tu razbijam glavu s time i kočim sebe. Znači mozak mi je preopterećen. Samo razmišljam o tome i mislim da sve ovo više nema smisla”, zaključio je Antonio plačući.