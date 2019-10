ANITA NAKON ISPADANJA ISKRENO O MIJI I OSTALIM CURAMA U KUĆI: Evo što kaže žena koja je uvijek smirivala tenzije i dobro pročitala ‘Savršenog’

Iako joj Gospodin Savršeni nije bio suđen, tijekom showa stvarno su se dobro slagali

Ljubav, smijeh i pozitivan stav vode kroz život ovu modnu dizajnericu. Anita Martinović (35) u sinoćnjoj epizodi “Gospodina Savršenog” napustila je show, a svoje dojmove otkrila je u velikom intervjuu za RTL TV.

Vesela Slavonka sa zagrebačkom adresom za sebe kaže da je živahna, razumna, pravedna i emotivna djevojka koja svom budućem partneru može pružiti puno ljubavi i smijeha, a ako je potrebno – zasvirat će mu i na tamburici! A kako se odlučila na ulazak u show, kako je podnosila trzavice u kući te kako je zamišljala Gospodina Savršenog prije nego što je doznala tko je on, otkriva na samom početku.

„Pa moram biti iskrena i reći da sam ga zamišljala visokog, crnog, brkatog i bradatog, hahaha… Ili sam barem priželjkivala da bude takav“, kaže Anita pa otkriva kakav je bio njezin prvi dojam. „Bila sam generalno jako uzbuđena kad sam ulazila u vilu pa sam se onda i jako iznenadila kad sam vidjela Miju. Bio je jako sladak i simpatičan i definitivno mi je razbila tremu činjenica što je on imao još veću tremu. Mislim da nam je rakijica kojom sam ga počastila kod ulaska baš dobro došla“, kaže dizajnerica koja je od 27-godišnjeg Mije starija nekoliko godina.

‘Polovica mojih veza bila je s muškarcima mlađima od mene’

„Generalno mi taj stereotip ne smeta jer imam prijatelje od 18 do 50 godina. Mislim da godine nisu toliko presudne koliko karakterne osobine, iako moram priznati da bih voljela upoznati frajera koji je barem mojih godina, ako ne i stariji. Godine nisu bitne, ali nažalost, u puno slučajeva muškarcima daju na iskustvu i zrelosti, što automatski znači više samopouzdanja. A zna se da je samouvjeren muškarac najprivlačniji muškarac“, komentira te otkriva kako je i prije bila u vezama s muškarcima koji su mlađi od nje.

„Zapravo, polovica mojih veza bila je s muškarcima koji su mlađi od mene. Moja je najdulja veza bila s dečkom dvije godine mlađim od mene. I sama sam još uvijek dosta zaigrana pa mi odgovara društvo osoba koje nisu smrtno ozbiljne. Dobitna bi kombinacija bila izgrađen muškarac zaigran u duši“, pojašnjava.

Tijekom showa imala je priliku upoznati i Mijina tatu. Tad je rekla kako je za nju upoznavanje s roditeljima zadnji korak. „Pa nije baš da dolazim iz konzervativne obitelji, dapače, naši su roditelji svašta proživjeli s nama. Ali moglo bi se reći kako su se naši roditelji trudili da nam usade tradicionalne vrijednosti. Roditelje sam upoznavala s dečkima s kojima sam bila u ozbiljnoj vezi, ali sam vidjela da ponekad teško proživljavaju kad dođe do razlaza pa iz tog razloga ne bih htjela da to proživljavaju još koji put. A i sada sam već dovoljno iskusna da mogu vrlo brzo prepoznati ima li neka veza budućnost“, kaže iskreno.

‘SAVRŠENI’ U DOGOVORU S ANTONIJOM BLAĆE NASAMARIO DJEVOJKE: ‘Sad kad Anita ode, nastat će rat!’

‘Mijo i ja smo oboje veseljaci’

Iako joj Gospodin Savršeni nije bio suđen, tijekom showa stvarno su se dobro slagali. „Mijo i ja smo oboje veseljaci, oboma su nam roditelji usadili dobre i prave moralne vrijednosti. Volimo sport, smijeh, pjesmu, ples, oboje smo rođeni u siječnju, usred zime. Mijo je dobričina, a tako nekako doživljavam i sebe. Različiti smo po tome što sam ja s Venere, a on s Marsa… Osim toga, iako je Mijo pametan muškarac, mislim da je još vrckav. Dosta je tu poljubaca palo u showu, što mislim da se njemu baš svidjelo, hehe. Tiha voda brege dere“, kaže Anita.

Dobar dio showa obilježile su trzavice među curama, neke su se sprijateljile, a neke se vjerojatno nikad ne bi družile da nije bilo ‘Gospodina Savršenog’. „Trudila sam se upoznati sve djevojke u kući i svaku prihvatiti s manama i vrlinama, a s Alenkom i Emily nekako sam se najviše karakterno našla. Nuša mi je bila jako draga, ali smo iz različitih zemalja pa je malo teško održavati odnos. Posebno mjesto u srcu imam i za Mihaelu, Julie i Saru. Zapravo, sve su mi cure jako drage, svaka na svoj način, jedino s Andreom nikako nisam uspjela pronaći zajednički jezik, iako se tako u početku uopće nije činilo. Rekli bi naši u Slavoniji: Ja šorom, ona dvorom“, priča dizajnerica.

S Andreom je često bilo prilično napeto i premda je Anita u nekoliko navrata pokušavala izgladiti situaciju, stvari bi ponovno eskalirale. Anita pojašnjava zašto. „Nas dvije kao da pričamo različiti jezik. Ona ima neku svoju viziju svijeta i stvari oko sebe, kao da živi u nekom balončiću. Prvo sam mislila da je do mene, pa sam pokušavala razgovorom razriješiti nesuglasice, no kada sam vidjela da i s ostalim curama svaki dan eskaliraju neke situacije, shvatila sam da je to unaprijed izgubljena bitka. Naposljetku mi je nekako žao zbog svega zato što je dobra cura, ali živi u nekom svom svijetu. I ne mislim da je to jezična barijera jer i Julie i Nuša ne pričaju dobro hrvatski pa smo se sve razumjele – i to više nego dobro.“

‘Već sam neko vrijeme razmišljala kako je moje vrijeme otkucalo’

Andrea je napustila show u prvoj ovotjednoj ceremoniji ruža, a Anita u drugoj. Na pitanje je li očekivala da će ostati bez ruže, kaže: „Pa iskreno i jesam… Već sam neko vrijeme razmišljala kako je moje vrijeme otkucalo. Na Visu sam shvatila kako sam ja zapravo jedina djevojka u kući koja nije razvila emocije prema Miji i osjećala sam da više ne pripadam ondje. Mijo je pametan muškarac i uvidio je isto. Razvili smo jako lijep prijateljski odnos, no kemija je izostala s obje strane i bilo je vrijeme da me pošalje kući“, kaže pa otkriva koga vidi u finalu: „Otpočetka su moje favoritkinje Emily, Mihaela i Nuša. To sam prepoznala odmah nakon ulaska u kuću i tako je to ostalo do danas. Karakterno i fizički najkompatibilnije su s Mijom od svih nas 19.“

Na pitanje gdje i kako bi provela spoj s Mijom izvan showa kad bi imala priliku, Anita daje prilično kreativan prijedlog. „Kad bismo Mijo i ja imali spoj u stvarnom životu, pozvala bih ga u Gardaland. Oboje smo ‘odrasla djeca’ i mislim da bi nam ondje bilo super. Osim toga, bojim se visine, a već smo vidjeli kako Mijo ima dovoljno jake mišiće da te ohrabri i zaštiti pa bi nam jedan dan ondje, uz piće i neku dobru klopu, bio pun pogodak.“