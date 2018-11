ANEZI ODUŠEVILA GOSPODINA SAVRŠENOG: Marija Malenica napustila show, a Klara plakala – evo zašto

Malo je reći da je u četvrtak navečer bila vrlo burna epizoda showa Gospodin Savršeni. Goran je ostao bez jedne djevojke, a neke više nisu mogle sakriti ljubomoru pa su pokazale svoje pravo lice

Gospodin Savršeni poveo je 10 djevojaka na romantično putovanje u Vodice, a dan je bio kao stvoren za uživanje. No, bajkoviti ugođaj najprije je prekinula Marijina vijest kako odlazi iz showa da bi se mogla posvetiti svojoj boksačkoj karijeri. Goranu i ostalim natjecateljicama je bilo žao što Malenica odlazi, ali shvaćaju da joj je trenutno karijera na uzlaznoj putanji te to treba iskoristiti.

SUZE U ‘GOSPODINU SAVRŠENOM’: Goran poveo djevojke na more, njihova ljubomora dovela do svađe

Nakon toga, Goran je na single date odlučio povesti Anezi koju je oduševio njegov plan za njihovo druženje – jet ski i ronjenje! Nakon morske uživancije i doze adrenalina, dvojac je otišao na romantičnu večeru gdje se Goran potpuno očarao s Anezi.

„Mi smo na istoj razini, jako se dobro slažemo i bez previše riječi te mislim da smo jako slični. Danas je sve odlično napravila i imam osjećaj da mi još puno toga može pružiti i volio bih saznati više toga o njoj“, priznao je Jurenec, a slične dojmove imala je i druga strana.

„Goran je ispunio sva moja očekivanja, imamo isti stil šale, zanimljiv je i inteligentan. Moram priznati da sam se jako dobro provela i imali smo ugodan razgovor za večerom“, otkrila je Anezi koja inače baš i ne dijeli takve komplimente bez pokrića.

Cure isprovocirale Daisy, a Klara plakala

Za to vrijeme ostale su se djevojke zabavljale u hotelu, a neke su glavnu zabavu pronašle u provociranju Daisy, što se simpatičnoj Slovenki nije nimalo sviđalo.

„Meni je polako već dosta da pred kamerama glume prijateljice, a iza leđa pričaju sve živo i neću više ulaziti u duboke razgovore s njima“, razočarano je izjavila Daisy kojoj je bilo dosta lažnog prijateljstva.

Kako se dan primicao kraju, tenzije su se smirile, bar do idućeg dana. Klaru je brinulo to što je Goran još uvijek nije pozvao na spoj nasamo niti popričao s njom dulje od par minuta pa je zaključila da je to sigurno zbog njezine prošlosti i sudjelovanja u njemačkom showu u kojem se u potpunosti ogolila.

„Sigurno će reći da sam glupača i da sam sama kriva za to, ali pogriješila sam i želim to popraviti. To je dio moje prošlosti i ovo sada je moje novo lice i nadam se da će mi Goran dati priliku da mu to objasnim“, kroz suze je kazala Klara, a svoju priliku da mu to dokaže dobila je i prije nego što je očekivala.

Naime, djevojke su dobile pismo u kojem Goran poziva dvije natjecateljice na spoj u troje, a te sretnice su bile – Ivana i Klara! Obje su se obukle u najljepše haljine koje imaju u ormaru i nabacile štikle jer će nakon romantične večere u troje, samo jedna dobiti priliku otići na ples s Gospodinom Savršenim. Goran ih je odveo na spoj u prekrasni Šibenik, a koja će na kraju završiti u „stiskavcu“ na plesnom podiju – doznat ćemo u ponedjeljak u 21 sat na RTL-u.