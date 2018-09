ANA OPET LJUTITA NA FARMERE: ‘On šuti da se ne bi klincima zamjerio! Nogu ćemo slomiti!’

Ana i Štefica su porazgovarale o stvarima koje ih najviše frustriraju kod drugih farmera

Dok farmeri dan provode u vrtu obavljajući farmerske zadatke, Ana, koja je zadužena za kuhinju, požalila se Štefici što je jako ljuti. Kako kaže, farmeri očito još uvijek nisu svjesni gdje su došli te se ponašaju dosta rastrošnički.

NETKO OD FARMERA PO NOĆI KRADE HRANU: ‘Nemojte biti prokleti! Ne sramotite se za šaku keksa!’

„Ja samo znam da sve što sam rekla da će mi se zamjeriti, ali sve sam rekla u najboljoj namjeri“, požalila se Ana i dodala: „Mi smo 20 dukata u minusu! Ja sam ovisnik o slatkom, deset dana sam bez slatkoga! To što su mi svi šećer pojeli i što bih ja sad trebala? Vi pušite i nitko se nije potrudio da danas ne zapali cigaretu! Svi pušači ste znali gdje idete! Dajte se malo saberite!“

Ništa se ne radi dok mentor Joža ne zaprijeti

Štefica se složila s Anom oko svega navedenog te kazala kako nju najviše muči to što se nitko ne obazire na ono što ona kaže da se treba napraviti i kako se to treba napraviti, da bi kasnije nakon opomene mentora Jože to napravili. Kao primjer, Ana je izdvojila put koji su trebali popločati, no po njezinom sudu to nisu dobro napravili te je za to okrivila Ozrena.

„Nogu ćemo slomiti! On šuti da se ne bi klincima zamjerio“, zaključila je, a složila se i Štefica: „On je sa svima ma budemo, mile lale, uspori, tu dobiva bonuse.“

