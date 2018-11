ANA IZ ‘GOSPODINA SAVRŠENOG’: ‘Bojala sam se da će me tata ubiti. Jednom je došao s pištoljem, drugi put sa sjekirom’

View this post on Instagram

Odločila sem se! Končno…da korenito spremenim sebe, svoje življenje in občutke. Vsi poznamo pokojnega dr.Janeza Ruglja, najbolj kontroverznega in medijsko odmevnega psihiatra, ki je ozdravil na stotine alkoholikov in njihovih otrok ter drugače stravmatiziranih ljudi. Njegova radikalna metoda je bla vse prej kot sprejeta, a večina je tko al tko ni razumela. In zdaj njegovo delo prav tako uspešno nadaljuje dr.Perko. Tudi sama se bom vključila v to terapevtsko skupino in vem, da so tam ljudje, ki bodo končno razumeli mene, moje občutke, zakaj čutim kot čutim, zakaj moje življenje ni izpopolnjeno kot bi si želela. Prebiram knjige dr.Perka in gre mi na bruhanje, na jok…to sem jaz, v vsaki ogabni zgodbi psihično in fizično trpinčenih posameznikov najdem košček sebe. In to boli, noro boli…ampak ob vsaki zgodbi tudi košček te bolečine skopni. Uspelo mi bo, vem da mi bo, ker sm borka! Uspelo mi bo, da postanem takšna kot me vidite na tej sliki: močna, samozavestna, pokončna in lepa❤ Zakaj vem? Ker se ljubezen prične pri sebi in jaz delam na tem❤