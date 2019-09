ALENKA JOŠ NIJE ZAVRŠILA S MIJOM: ‘Između nas je postojala obostrana simpatija. Želim ga vidjeti, i to ne samo jednom’

Otkrila je i koja joj je djevojka favoritkinja sada kada je ona ispala iz showa

Alenka Šoštarić, jedna od kandidatkinja ‘Gospodina Savršenog’, ovaj je tjedan napustila show, a u razgovoru za RTL TV otkrila je svoja razmišljanja o događanjima u vili te kako je doživjela svoju posljednju ceremoniju ruža.

Voljela bi se vidjeti s Mijom nakon showa

“Koliko je bilo događanja te večeri, doista nisam razmišljala o podjeli ruža sve dok nije počela ceremonija, a kad je počela, imala sam neki predosjećaj da ću ispasti. S obzirom na to da me intuicija nikad ne vara, bila sam u pravu”, rekla je Alenka.

Na pitanje je li joj žao što joj je promaknula posljednja prilika da razgovara s Mijom, što je i planirala prije ceremonije ruža, ali nije uspjela, Alenka odgovara: “Naravno da mi je žao što nisam dobila priliku da popričamo zato što na jednom solo spoju i nekim usputnim pošalicama na koktel partyjima ne možeš baš upoznati osobu”, te dodala: “Mislim da je između Mije i mene postojala obostrana simpatija. Voljela bih ga vidjeti nakon showa, i to ne samo jednom!”

Emily joj je favoritkinja

Ta profesorica flaute imala je priliku biti nasamo s Mijom nakon emotivnog nastupa u kazalištu, gdje je upravo pred njim i djevojkama odglumila svoj najgori prekid veze, i to s oženjenim muškarcem! “Na kazališnoj sam se pozornici u potpunosti uživjela, što me i dovelo do pobjede u tom zadatku. Možda mi gluma i ne ide toliko loše”, odgovara bivša kandidatkinja te otkriva koga može zamisliti pokraj Gospodina Savršenog.

“Emily je moja favoritkinja. Mijo i ona vizualno lijepo izgledaju, a i komunikacija među njima je dobra i mislim da se ne može pogoršati”, zaključuje Alenka.