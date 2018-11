ALEN IZGUBIO 70 KILOGRAMA – NAJVIŠE OD SVIH SEZONA DOSAD: Sa 115,1 kilograma pao na 111,3

Još je nekoliko dana ostalo do finala showa ‘Život na vagi’, a Sanja i Mario su za preostalu ‘sedmero veličanstvenih’ osmislili i pretposljednji Veliki izazov

Čim su došli na atletsku stazu, treneri su komentirali da svih sedmero izgledaju fenomenalno te da su potpuno druge osobe. ‘Moram vam priznati da izgledate neprepoznatljivo!’ rekla im je trenerica prije nego što su im objasnili pravila Velikog izazova.

‘Danas ćemo testirati vašu kondicijsku spremu koju ste napravili u četiri mjeseca. Zadatak je da je otrčite 30 puta 100 metara, odnosno tri kilometra, nakon toga morate još prijeći biciklom devet kilometara’, objasnio je Mario, a Sanja je dodala da ozlijeđeni ne mogu sudjelovati u Izazovu, pa su Mario, Petar i Baro izostavljeni, no svoj trening moraju odraditi.

Nagrada Velikog izazova jest pola kilograma manje na vaganju, a oni koji ne sudjeluju ne mogu osvojiti ni nagradu. Alen je rekao kako on isto ne bi sudjelovao s obzirom na to da mu je loše, pa se i on pridružio ozlijeđenom trojcu.

Izazov su tako odradili samo Irena, Domagoj i Luka dok su ozlijeđeni vozili bicikl i navijali.

Luka je na kraju pobijedio u izazovu sa 34 minute, a i Domagoj i Irena pretrčali su tri kilometara bez pauze!

Nakon izazova, Baro, Luka i Mario odlučili su počistiti dvorište od lišća, a Irena, Domagoj, Petar i Alen za to su vrijeme vježbali karate, odnosno jednu katu kojom su svojevoljno odlučili iznenaditi trenere.

Dečki su nakon toga odlučili također iznenaditi Marija i Sanju, i to maorskim plesom!

Uslijedio je last chance trening, a poslije toga Sanja je za Alena priredila iznenađenje – videopoziv njegove najbolje prijateljice Goge, što ga je raznježilo i razveselilo.

O rezultatu pretposljednjeg vaganja odlučit će žuta linija ispod koje se mogu naći dva kandidata, a natjecatelji su ti koji će odlučiti tko ih napušta.

Luka je prvi stao na vagu s pola kilograma prednosti koje je osvojio na Velikom izazovu, a skinuo je 1,1 kilogram, pa sada ima 94,1 kilogram. ‘Valjda je došlo vrijeme da se stvaraju mišići pa zato ne ide više’, komentirao je Luka svoj rezultat kojim je zadovoljan, a otkrio je da u ogledalu vidi potpuno drugog čovjeka dok je u glavi onaj stari.

Petar je prije nego što je stao na vagu rekao da bi volio doći ispod 110 kilograma i ukupno skinuti 60. Posljednji je put imao 112,4 kilograma, a sada ima 1,5 kilograma manje, pa je tako kroz ušicu igle ipak došao do 110,9 kilograma!

Mario je sa 121,8 došao na 119,6 kilograma, a rekao je kako je odlučio ostati do kraja showa zbog sebe, a ne zbog novca. ‘Osjećam se mlađi kao da imam 19 godina, baš se super osjećam!’ rekao je Mario Marijani koji nije pao ispod žute linije.

Sljedeći je na vagu stao Baro. Na posljednjem je vaganju imao 104,5 kilograma, a skinuo je 0,8 te se tako našao ispod žute linije.

Domagoj je sljedeći stao na vagu, a sa 124, 1 kilograma došao je na 123,1. Kad ga je Marijana upitala koji mu je najgori trenutak bio u showu, rekao je da nema najgoreg trenutka. ‘Najgori bi bio taj da nisam došao u show’, rekao je Domagoj, a svi su mu zapljeskali.

Jedina preostala ženska natjecateljica Irena skinula je samo 0,2 kilograma, pa sada ima 85,7 i tako se našla ispod žute linije s Domagojem i Barom.

Posljednji je na vagu stao Alen koji je sa 115,1 kilograma pao na 111,3 iako čak dva dana u ciklusu nije trenirao. Alen je tako skinuo ukupno 70 kilograma, što je najveći rezultat svih sezona dosad! A tko odlazi kući u finalnom tjednu, ne propustite pogledati sutra od 21 sat, na RTL-u.