AFERA ‘GOLIŠAVE FOTKE’: Evo što kaže Lidijin suprug na njezinu priču da se dopisivao s Dubravkom i Ljiljanom

Lidija je u Big Brother kuću ušla prošlog petka i otad je poprilično povučena.

Lidija je od ulaska u Big Brother kuću vrlo povučena, a zašto je takva prvo je otkrila Anči kojoj je priznala da je u starom mobitelu svog supruga našla fotografije Ljiljane i Dubravke s kojima se on prije dvije godine dopisivao, a razmjenjivali su fotografije i videa. Iako je Anči s nevjericom pitala kolike su šanse da se to dogodi, Lidija je neumorno ponavljala da je to istina i da ima fotografije koje to mogu potvrditi.

U jučerašnjoj emisiji vidjeli smo da je tu priču podijedlila i s Lucijom pa su se djevojke odmah dale u akciju istraživanja što se tu točno događa. Dubravku su suptilno ispitivale kako je upoznala svog sadašnjeg supruga te prakticira li dopisivanje preko interneta. Nakon što je Dubravka priznala da je svog supruga upoznala preko stranice za upoznavanje, Anči i Lucija su postale malo sumnjičavije.

Lidijin suprug sve negira

Što se zapravo tu događa, RTL je provjerio kod Marka Marića, Lidijinog supruga koji tvrdi da ne poznaje ni Dubravku ni Ljiljanu.



“Ne znam zašto je to Lidija ispričala, ali ja te žene ne poznajem. Imao sam prije profil na toj stranici, ali više nemam. U Njemačkoj sam gdje radim i uopće ne gledam Big Brother”, kazao je Marko. Što se događa u kući, saznaje preko interneta.

“Tu i tamo pročitam neki članak, tako da sam vidio i ovaj o Lidijinim izjavama, ali iskreno nije me to ni šokiralo. Navikao sam na svašta”, kaže Marko te dodaje da u Njemačkoj živi po principu “kuća-posao”.

