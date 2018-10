Janko se oduševio Adninom izvedbom i skromnošću. Poručio joj je da je vidi kao pobjednicu

U sinoćnjoj epizodi Supertalenta ponovno je stisnut zlatni gumb, već četvrti ove sezone. Njime je Janko Popović Volarić u polufinale poslao Adnu Šestić. Ona ga je izula iz cipela svojom izvedbom pjesme O jednoj mladosti Josipe Lisac, koju je otpjevala uz pratnju prijatelja na gitari.

Adna (19) iz Zenice oduševila je sve prisutne, no najviše Janka koji je udario po zlatnom gumbu i odveo je izravno u polufinale.

“Prvo si nas dobila sa simpatičnošću, onda si dala toj nevjerojatnoj pjesmi stvarno nešto svoje i u emotivnom i u glasovnom smislu. Mene si dirnula i hvala ti! Nevjerojatna skromnost i pristojnost, baš si nas kupila, ja mislim da ćeš ti pobijediti”, rekao joj je glumac, dok je Davor komentirao u svom stilu: “Mogu reći da si ti željezo u kamenom dobu ili električni automobil u vrijeme konjskih zaprega, a da toga nisi ni svjesna. Imaš apsolutnu podlogu za to da budeš diva”, rekao je Davor.

Ostavio žiri bez teksta

U petoj epizodi publiku i žiri je bez teksta ostavio i iluzionist Andrej Škedel koji se predstavio s jednim od najzahtjevnijih trikova – Houdinijevim bijegom.

“Ja sam izgubila dar govora. Kužim ja to, karte, trikovi, iluzije, pričam ti jedno, s druge strane radim drugo, ali brzina tog switcha je doista zastrašujuća. Svaka čast”, komentirala je Martina, a s njom se složila i Maja: “Stvarno ovo što Martina kaže, brzina ovoga što se dogodilo je fascinantna. I da si spor meni bi bilo fascinantno jer toliko kao malo dijete želim vjerovati da vi to stvarno radite, da to nije iluzija već da ste vi neki suludi ljudi. Svi smo se naježili od glave do pete! Baš ste nas šokirali”, rekla je Maja.

Umijeće je pokazao i Samir Nurkić, glazbenik na harmonici. On je pružio pravi obrat u svom nastupu.

“Kada si ušetao svirajući, moja prvotna misao je bila: o ne, ali onda se desi onaj neočekivani obrat kojega ja svaki dan, svakoga trenutka u svom životu priželjkujem – da me netko demantira. Ti si ozbiljan instrumentalist“, poručila je Samiru Martina i dodala da je harmonika definitivno njegov život.

I Maja je bila oduševljena njegovim sviranjem: “Neosporno sviraš fantastično! Osmijeh, energija, emocija koju imaš dok sviraš je nešto što se ne uči, već je to ono što ili imaš ili nemaš”, zaključio je Janko.

Ples liječi

Cheerleading klub Lana u studio je donio pravu navijačku atmosferu i oduševio publiku i članove žirija: „Ovo je bilo fantastično! Toliko ste uigrane, ujednačene, snažne, drske, sigurne, vesele”, rekla je djevojkama Maja.

“Nisam sad baš vau oduševljen, ovo je koreografija koja je natjecateljska, posložena je. Sve u svemu ste bile dobre”, komentirao je Davor.

Četiri ‘da’ od žirija dobio je i mađarski sastav Varidance koji se predstavio slap danceom s elementima tradicionalnog mađarskog plesa.

“Ovo je bilo jako impresivno, energija vam je na visokom nivou. Svidjela mi se vaša koordinacija. Ovo je nešto jedinstveno jer nismo imali prije prilike gledati u Supertalentu“, komentirala je Maja i dodala kako joj se jedino nije svidio njihov outfit.

Tri da i prolaz dalje dobila je natjecateljica Vanja Andriollo koja se predstavila plesom zajedno s plesnim partnerom Ozzyjem Shineom. Žiri je pohvalio njezinu energiju i strast prema plesanju.

“Apsolutno ću potvrditi ono što ste rekli, da ne samo kizomba već i ples može pomoći u ne samo izlječenju već i u nekim drugim stvarima, a kizomba je stvarno posebna među plesovima. Za mene ste vi čudo i drago mi je da ste ovdje na pozornici”, rekao je Davor gospođi Vanji.

Nekoliko kandidata nije imalo sreće

Iako se nadao prolazu, računajući da će žiri prepoznati njegov napredak u odnosu na prošlogodišnji nastup na Supertalentu, Valentinu Zecu to ipak nije pošlo za rukom. Za razliku od Maje, Janka i Davora kojima se nastup i nije pretjerano svidio te su mu rekli ne, Martina je glasovala s da te obrazložila svoju odluku:

“Meni se ovo danas iznimno svidjelo. Svidjelo mi se zato jer da bi ovako mogao beatboksat, moraš imati određenu disciplinu, a svakodnevna životna disciplina je u tvom slučaju je ono što te iščupalo i ja bih rekla da je ovo tebi dalo tvoj identitet. Ja ću te podržati u ovome što radiš, da postoji boljih beatboksera od tebe, to znamo i ti i ja, ali sam skužila jako puno drugih elemanata”, rekla je Martina Valentinu. Ipak, njezin glas nije ga uspio poslati dalje.

Jeleni Jakus ovo je bio prvi nastup na Supertalentu i iako nije prošla dalje, zasigurno će joj ostati u lijepom sjećanju. Naime, Jelena je odlučila pjevati Majinu pjesmu, a nakon nekog vremena uvidjevši da se poprilično muči s izvedbom, Maja se popela na pozornicu i otpjevala s Jelenom nekoliko stihova.

“Kada si došla na binu, ja sam se zamislila i nisam slušala muziku, i kada si počela pjevati učinilo mi se ja ovu pjesmu znam. Kada sam se sabrala sam pomislila pa je li ovo moja pjesma? Falilo je tu i energije i svega što se tiče pjevanja, ali nama je drago da si ti ovdje došla i da smo se upoznali”, rekla je Maja Jeleni.

Četiri X-a žiri je stisnuo pjevaču Dinu Radosavcu koji je nastupio s pjesmom Toše Proeskog.

“Najgori dio svega je kada si odustao i krenuo pokazivati da je grozno. To se, ja mislim, nikad ne radi”, rekao je Janko, s čim se složila i Maja: “Što je to bilo? Pa ne možeš doći na binu i tako stajati? Moraš imati neki gard, ti si pjevač .”

Pjevanjem se predstavio i Elvis Nukuć, no i iznad njega su zasvijetlila četiri X-a: “Vi bi bili izvrstan animator u hotelu, vjerujte Vi meni! Vi ste taman u toj granici kada bi vas i neka koka mlada pogledala, ali svaka baka će vas škicati”, poručila mu je Maja, a Davor je rekao da ga vidi kao najavljivača borbi u ringu.