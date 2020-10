ADELE RASTURILA: Šalila se na svoj račun, pjevala i glumila, ali najviše pažnje privukla je – njezina wow figura

Pjevačica je napravila spektakl u megapopularnoj emisiji, u kojoj se pojavila nakon dugih 12 godina

Otkad je izgubila suvišne kilograme, pjevačica Adele (32) svakim svojim pojavljivanjem napravi spektakl. Tako su i sinoć kada se pojavila u emisiji “Saturday Night Live” sve oči bile uperene u nju. Odnedavno vitka Britanka okušala se i u voditeljskoj ulozi.

Program je bio izrazito zanimljiv jer se Adele maestralno našalila sa svojim mršavljenjem. Pjevala, je, vodila emisiju, ali i glumila, pri čemu se nije mogla suzdržati od smijeha.

“Znam da izgledam stvarno, stvarno drugačije od posljednjega puta kada ste me vidjeli, ali da vam iskreno kažem, zbog svih ovih Covid restrikcija, morala sam putovati lagana i smjela sam ponijeti samo jednu polovinu sebe.Eto, ovu sam polovinu odabrala”, našalila se pjevačica čim je zakoračila na pozornicu.

Dodala je kako ju je strah pjevati i voditi emisiju u isto vrijeme. “Radije bih stavila krila, natočila si čašu vina… Ili šest čaša… I gledala što će se dogoditi”, izjavila je, a onda ipak zapjevala tijekom jednoga skeča.

Adele on The Bachelor is the crossover we didn’t know we needed #SNL pic.twitter.com/ohN1hnWbsk — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) October 25, 2020

Pjevala je svoje najveće hitove

Kada je došao na red show “The Bachelor” iliti po naški “Gospodin Savršeni”, pop zvijezda pretvarala se da ulazi kao kandidatkinja koja je u potrazi za ljubavlju.

“Ovdje sam jer sam imala mnogo razočaranja u životu – najprije s 19 godina, pa s 21, i onda, najslavnije od svih, s 25”, rekla je pjevačica, aludirajući na naslove svoja prva tri albuma. I dok je trpjela bezbroj odbijanja u scenariju “The Bachelora”, svaki put bi prekinula snimanje s jednom svojom pjesmom.

Tako je zapjevala “Rolling In The Deep”, “Hello” i “Set Fire To The Rain”, što je užasno iritiralo njezine “potencijalne partnere”. Na kraju skeča, odšetala je pjevajući “Someone Like You” i vičući: “Gledajte me sljedeći tjedan u ‘Love Islandu’!”

ADELE POKAZALA UBOJITI DEKOLTE I TANKI STRUKIĆ, FANOVE OSTAVILA BEZ TEKSTA: ‘OMG, rasplakat ću se kako predivno izgleda’

Još uvijek ništa od novog albuma

Prošlo je pet godina otkako je Adele zadnji put objavila album, a tri otkako se posljednji put pojavila na američkoj televiziji – na dodjeli Grammyja 2017. Njezin dolazak u SNL potaknuo je nagađanja da je spremna izdati svoj četvrti album, no zvijezda je na Instagramu prošloga tjedna napisala kako želi da njezin izgled sada bude “samostalan trenutak”.

U svojem uvodnom monologu Adele je rekla da je “apsolutno oduševljena” što je dijelom emisije koja je “prekinula njezinu karijeru u Americi prije 12 godina”. “Vidite da sam bila glazbena gošća još 2008. godine, kada je Sarah Palin ušla u utrku s Tinom Fey pa je očito nekoliko milijuna ljudi bilo spremno to gledati. I dobro, ostalo je sada povijest”, rekla je pjevačica.

Ta je epizoda bila najbolje ocijenjeno izdanje SNL-a u posljednjih 14 godina, a Adeleine izvedbe pjesama “Chasing Pavements” i “Cold Shoulder” od nje su preko noći napravile zvijezdu. Dan nakon toga nastupa, njezin je debitantski album “19” zauzeo prvo mjesto na iTunes ljestvici, dok se “Chasing Pavements” popeo na Billboardovoj ljestvici s 46. na 11. mjesto.

Mrzi gostovanja uživo jer puno – psuje

Kao i kod njezina prvog pojavljivanja, ova emisija došla je samo nekoliko tjedana prije predsjedničkih izbora u SAD-u. Adele je rekla da “ne zna ništa o američkoj politici, ali reći ću samo ovo: ‘Sarah Palin, dušice, hvala ti na svemu.”

“Uvijek postanem jako nervozna na TV-u uživo, ali večeras pogotovo, jer puno psujem. A budući da sam Britanka, preskačem sve one srednje psovke i idem ravno na one najgore”, nastavila je Adele sa svojim genijalnim šalama.

U ostalim skečevima tijekom 90-minutne emisije, pjevačica je glumila duha u ukletom dvorcu i Engleskinju koja je potajno opsjednuta bojankama. Bila je i sredovječna razvedenica koja nailazi na rasističke stereotipe.

Adele je subotnju emisiju posvetila radnicima koji su na prvoj crti obrane od pandemije Covida-19, od kojih su neki bili i pozvani u socijalno distanciranu publiku u New Yorku.