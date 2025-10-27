ANKETA /

Bliži se veliko finale ‘Života na vagi’: Tko je vaš favorit za pobjedu?

Foto: Rtl

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u

27.10.2025.
12:29
Hot.hr
Rtl
Veliko finale emisije ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, sve je bliže, a natjecatelji ulaze u ključni tjedan koji će odlučiti tko će osvojiti titulu pobjednika sezone. Emocije su jake, vaga pokazuje nemilosrdne brojke, a publika već ima svoje favorite.

Nakon brojnih tjedana vježbanja, izazova i eliminacija, u završnici su ostali Dominik, Domagoj, Ante, Nena, Josipa i Marija.

Svaki od njih ima vlastitu priču, motiv i put kojim je došao do finala. Netko je favorit od samog početka, netko je tiho napredovao do samog kraja, a netko je osvojio gledatelje iskrenošću i upornošću. A tko je vaš favorit? Riješite našu anketu. 

Tko je vaš favorit za pobjedu devete sezone 'Života na vagi'?

decoration

Novu sezonu ''Života na vagi'' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život Na VagiVoyoRtl
