10 NAJIRITANTNIJIH LIKOVA IZ POPULARNIH SERIJA: Sigurno imate i vi svog kandidata, ali ovi su nas ubijali u pojam

Rijetko kad možete naletjeti na seriju koja će zadovoljiti baš sve vaše zahtjeve. To ne znači da nećemo preletjeti svih sedam sezona u dva dana dok se skrivamo od svijeta ispod popluna, ali neke stvari nam jednostavno neće ‘sjesti’. Često to bude upravo neki lik zbog kojeg osjećamo žešći cringe i želimo da ga se scenaristi riješe u sljedećoj sezoni. Ili sljedećoj epizodi. Ili odmah. U našem malom kolektivu proveli smo kratku anketu da vidimo tko nas to najviše živcira. Bilo je tu dosta zanimljivih odgovora…

Ted Mosby (Kako sam upoznao vašu majku)

“Pustimo na tren po strani što je veliko finale serije zapravo bio prilično razočaravajuće (s njim u glavnoj ulozi) i prisjetimo se samo da se radi o tipu koji je na prvom dejtu curi rekao da je voli i stalno cvilio kako ‘ne može naći pravu’, iako je konstantno padao na žene koje su potpuna suprotnost od onoga što je tražio. Staaaaaaaalno je cvilio. STALNO. Serija se trebala zvati ‘Kako sam procvilio svoje tridesete’.”

Gloria Delgado Pritchet (Moderna obitelj)

“Što se Vergare tiče – preglumljivanje, glas, kreveljenje, sise non stop u prvom planu… Inače mi je Sofia stvarno zgodna žena, ali ne mogu je slušati u seriji.”

June Osborne (Sluškinjina priča)

“U zadnjoj sezoni me iznimno počela iritirati. Preglumljavanje, iskrivljene face, neodlučnost… A nije da nisam suosjećao s njom kad je serija počela. Možda me zato sad i iritira.”

Raymond Barone (Svi vole Raymonda)

‘Lik je tiha jeza. Naježila sam se čim sam ga se sjetila.’

Arturo Roman (El Casa de Papel)

“Ima puno razloga zašto ga ja i mnogi drugi ne volimo, ali većinom jer je kukavica i uvijek će drugima govoriti što bi trebali napraviti, a on neće napraviti ništa. Isto tako, ta serija ima 4 sezone i u sve četiri je trebao umrijeti, ali nekako uvijek nađe način da preživi. Nadam se da će ga više ubiti u petoj sezoni.”

Kendall Roy (Nasljeđe)

“Ambiciozan, a nedorastao voditi kompaniju koju je stvorio njegov otac. Prevrtljiv, slab, nije lojalan, radikalno prelazi iz krajnosti u krajnost i širi lošu energiju i nesigurnost.”

Kramer (Seinfeld)

“Umjetan, usiljen, glumata. Neprirodan. Ponavlja se, a dosadan nakon dva uleta.”

Cassie Bowden (Stjuardesa)

“Ozbiljna tema a njena gluma kao u komediji. Kao da se Kaley Cuoco iz ‘Teorije velikog praska’ prebacila u ovo, jako iritantna. Serija i nije loša, ali ona je sve usr***.”

Dawson Leery (Dawson’s Creek)

“Ja ne znam kako nitko ovo do sad još nije spomenuo, ali – DAWSON! Jel se vi uopće njega sjećate? Pa to je bio čisti horor. Nijedan lik mi nikada nije toliko žderao živce kao on. Kakti “dobar dečko”, a zapravo teški seronja.”

Terry Jeffords (Brooklyn 99)

“Možda kontroverzno mišljenje, ali Terry je stvarno najlošiji lik u cijeloj seriji. Stalno iste fore na temu golemih mišića i kao da glumcu jednostavno nije sjeo lik. Svi ostali su odlično prirodni u svojim likovima, on često izgleda kao da se muči prenijeti emociju.”