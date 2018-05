TOGA IMA SAMO KOD NAS: Propada nam 6-godišnji projekt na moru koji je privlačio 20.000 turista, a razlog je stvarno bizaran

Nakon šest godina The Garden Resort odlazi iz Tisnog 2019. godine, priopćili su u srijedu organizatori Gardena, pojašnjavajući kako su odluku donijeli nakon što je tišnjansko Općinsko vijeće u ponedjeljak izglasalo dozvolu rada susjednom Vortex beach baru, na čiju se glasnu glazbu žale gosti The Garden Resorta

U Gardenu smatraju da im je tom odlukom onemogućeno odgovorno poslovanje, zbog čega su odlučili napustiti Tisno i pronaći novu lokaciju za sljedeću sezonu.

“Iako smo jako sretni u Tisnom i još uvijek imamo ugovor s Hostinom, vlasnicima lokacije, ovo će biti naša zadnja godina kako ćemo ugostiti međunarodne događaje u Tisnom. Aktivno ćemo tražiti novu lokaciju za sezonu 2019. i dalje i već imamo nekoliko novih lokacija na umu. Odluka Općinskog vijeća u Tisnom, koja dopušta Vortexu da radi odmah uz nas i tijekom naših događaja u vremenu od 7 do 12 s glasnom glazbom, sprječava The Garden da omogući prigodno okruženje u kojem naši gosti mogu spavati, tako da se oni u budućnosti neće vraćati. Nudimo mali postotak kreveta za festivalske goste, a većina ih odsjeda u Tisnom, Jezerima, Betini i Murteru. Šokirani smo odlukom Vijeća i osjećamo da gledaju kratkovidno na stvari”, kazao je Nick Colgan, domaćin lokacije The Garden Resort.

Velik izvor zarade

Napominje kako mu je “nevjerojatno da mali partikularni interesi zaustavljaju projekt koji tijekom osam tjedana u Tisno dovede preko 20 000 inozemnih gostiju. Odluka za napuštanje Tisnog nije bila laka, ali bi ostanak u ovakvom okruženju trajno ugrozio projekt u koji smo zajedno s našim inozemnim partnerima uložili iznimno puno energije i financijskih sredstava. Neprimjereno glasna glazba lokalnog bara ne dopušta ljudima odmor u jutarnjim satima te gosti više ne žele odsjedati na lokaciji”, dodao je Colgan.

Napominje da The Garden Resort ove godine očekuje do 20.000 posjetitelja iz više od 40 zemalja svijeta koji troše oko 100 eura po danu i ostaju minimalno sedam dana, te ističe da je ovogodišnji budžet vanjskih promotora otprilike 1,5 milijuna eura samo za programski dio.

Nepromišljena odluka?

“Ovo je najbolja godina do sada, četiri od šest događaja su rasprodana unaprijed za ovu sezonu, a imamo i dva nova događaja u planu za iduću godinu, kao i jedan manji događaj u predsezoni. Ove godine smo dodatno investirali u mobilne domove unutra lokacije kampa, ali sada će ovi gosti biti potpuno ometeni od strane Vortexa. Pokušat ćemo u razgovoru s drugim čelnicima lokalnih samouprava pronaći novu destinaciju za The Garden u Hrvatskoj. Osjećamo odgovornost i žao nam je brojnih mještana koji su nas kontaktirali i proteklih godina investirali u svoje smještajne kapacitete na bazi naših gostiju”, rekao je Colgan.

Smatra da je Općinsko vijeće donijelo odluku koja “nije promišljena i dugoročno je štetna za lokalno stanovništvo s kojim iznimno dobro surađujemo”.

I načelniku je žao

Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno izrazio je žaljenje zbog odlaska Gardena čiji su organizatori jutros priopćili da odlaze iz Tisnog zbog odluke Općinskog vijeća koje je dalo dozvolu za rad susjednom baru Vortex na čiju se glasnu glazbu žale gosti festivala. Klarin je istaknuo da, iako se ne slaže s odlukom Vijeća, nema zakonskih izbora nego poštovati je, a smatra da Tisno odlaskom Gardena gubi puno.

“Moram iskazati svoje veliko žaljenje zbog gubitka jednog značajnog i velikog projekta za Tisno i cijeli otok Murter, ali moramo poštovati odluku većine Općinskog vijeća. Sve ove godine podržavao sam projekt festivala The Garden isključivo zbog koristi Općine Tisno kao turističke destinacije, ali i zbog brojnih domaćih vlasnika apartmana, hotela, restorana, barova i ostalih obrtnika koji su uvelike profitirali. Upoznat sam s problemima posljednje dvije godine, budući da su promotori festivala i mene izvještavali o otežanim uvjetima rada na samoj lokaciji”, rekao je Klarin.

‘Vrijeme će pokazati’

Podsjeća da je Općina Tisno ove godine izdala nekoliko dozvola za rad domaćim obrtnicima i tvrtkama u krugu same festivalske lokacije, što, kako kaže, demantira tvrdnje da bilo tko i na koji način utječe na rad Općine pri izdavanju bilo kakvih dozvola.

“Kao načelnik Općine Tisno zakonski nemam izbora nego poštovati navedenu odluku Općinskog vijeća, iako se s njom duboko ne slažem. Vrijeme će pokazati ono što se možda u prvom trenutku ne vidi potpuno jasno”, stoji u priopćenju Ivana Klarina.