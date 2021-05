TKO SU TE URAGANKE: Za Sanju se veže ‘seks skandal’ i misteriozni poziv u hotelsku sobu

Grupu Hurricane čine Sanja Vučić, Ivana Nikolić i Ksenija Knežević. Prošle godine su pobijedile s pjesmom ‘Hasta la vista’ na Beoviziji, no Eurosong je zbog pandemije bio odgođen. Više uspjeha postigle su s pjesmom ‘Loco Loco’

“Uraganke su pohorile Euroviziju”, pisali su komentatori po društvenim mrežama o predstavnicama Srbije na ovogodišnjem Eurosongu. Atraktivne Srpkinje energičnim nastupom na Eurosongu oduševile su mnoge, a njihov video je u samo devet sati pregledalo više od milijun ljudi. Grupu Hurricane čine Sanja Vučić, Ivana Nikolić te Ksenija Knežević, a postoje od 2017. godine. Zanimljivo je to što su djevojke prošle godine s pjesmom ‘Hasta la vista’ pobijedile na Beoviziji (srpska verzija Dore), no zbog pandemije Eurosong je odgođen. Više sreće imale su s pjesmom ‘Loco Loco’.

Uz Sanju se veže seks skandal

Sanja Vučić je godinu dana ranije već predstavljala Srbiju na Eurosongu. Ona je i autorica stihova ‘Loco Loco’ koje su izvele u Rotterdamu. Uz nju se veže i jedan skandal. Kako je objavio britanski tabloid The Sun, ona je pokušala zavesti britanskog predstavnika Joea Woolforda te ga je pokušala nagovoriti da dođe u njenu hotelsku sobu.

Sanja je iz crkvenog zbora prešla na pozornicu Eurosonga, a britanski mediji tvrde da je zvala njihovog predstavnika u sobu, što je ovaj odbio. Britanski tabloidi to su nazivali “eurovijskim seks skandalom”.

“On stvarno nije moj tip. Pogledajte mog dečka i usporedite ga s Joeom, to nije to. Mi smo se družili tamo, provodili smo vrijeme zajedno, ne samo on i ja, imao je on i kolegu. Ja sam takva, druželjubiva. Joe ima taj baby face, onako kao dijete. Ne sviđaju mi se takvi muškarci”, rekla je Sanja za srpski Kurir. Kasnije je prekinula s tim dečkom.

Ksenija je kćer poznatog pjevača

Ksenija Knežević kćer je srpskog pjevača Nenada Knežević, a prvi put je na Beoviziji nastupila kao sedamnaestogodišnjakinja 2013. godine s prijateljicama Anđelom Vujović i Danom Gašić, ali nisu uspjele postići neki zapažen uspjeh.

Ivana se slikala s Johnny Deppom

Ivana Nikolić je u fokus javnosti došla 2019. godine kada je objavila fotografiju s glumcem Johnnyjem Deppom koji je tada boravio u Beogradu.

“Johnny je bio jako ljubazan. Prišla sam mu i zamolila ga da se fotografiramo. Sjedio je preko puta mog stola. Osiguranje nam nije radilo probleme. Rekla sam mu da sam pjevačica, pokazala mu naše spotove i otkrila da moj bend nastupa uglavnom na Karibima. Na kraju smo razmijenili mejlove”, rekla je Nikolić.

Podržale Albinu

Prema pisanju srpskih medija, djevojke su se za nastup na Eurosongu pripremale u vili na Karibima. Daleko od toga da su prijateljice, no one su itekako podržavale Albinu na natjecanju, kao i ona njih.

Djevojke su postale hit u regiji s pjesmom ‘Favorito’. U desetak dana skupile su šest milijuna pregleda, a bile su popularne i u Hrvatskoj. Koliko su popularne dokazuje i činjenica da je njihova pjesma ‘Tuturutu’ bila na vrhu trendinga u Hrvatskoj. Na engleskom jeziku snimile su četiri pjesme.

Jako su sretne zbog uspjeha na Eurosongu i ulaska u finale.

“Svi su prezadovoljni, svi nam čestitaju. Naš tim je zadovoljan što je jako teško postići. Dugo smo radili na ovome i u finalu ćemo biti još bolje. Ponosne smo, posebno kada se ime naše države objavilo! Jako smo umorne, jedva smo čekale da skinemo haljine i odjenemo kućne ogrtače”, rekle su Uraganke.

