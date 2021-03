TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN POZNATOG GLUMCA: ‘Brutalno me silovao četiri sata. Udarao je mojom glavom o zid’

Žena koja se predstavila kao Effie na konferenciji za novinare rekla je da je četiri godine održavala romantičnu vezu s glumcem koji je u to vrijeme bio u braku s televizijskom voditeljicom Elizabeth Chambers

Američki glumac Armie Hammer, poznat po ulozi u filmu “Skrivena ljubav”, izgubio je sudjelovanje u dvama holivudskim projektima nakon optužbi za silovanje na društvenim mrežama, a u četvrtak je protiv njega sudsku tužbu podnijela mlada žena.

Hammerov odvjetnik Andrew Brettler nazvao je optužbe “skandaloznima” i rekao da je glumac sve svoje veze održavao “uz potpuni pristanak”.

Optužbu o silovanju danas 24-godišnja žena podnijela je pošto je nekoliko žena na društvenim mrežama optužilo Hammera za emocionalno i tjelesno zlostavljanje te kazalo da je on imao nasilne seksualne fantazije.

Hammer (34), je tada odgovorio da neće odgovarati na “zlobne napade na mreži”, no zbog njih je izgubio angažman u dva holivudska projekta.

U četvrtak je žena koja se predstavila samo kao Effie, rekla na konferenciji za novinare da je četiri godine održavala romantičnu vezu s glumcem koji je u to vrijeme bio u braku s televizijskom voditeljicom Elizabeth Chambers.

“Armie Hammer brutalno me silovao 24. travnja 2017. u Los Angelesu što je trajalo četiri sata, opetovano je udarao mojom glavom o zid, ozlijedio mi lice”, ispričala je Effie.

Rekla je da je da počinio i druge nasilne radnje prema njoj na koje ona nije pristala.

Effie, koja živi u Europi, rekla je da je Hammera upoznala preko Facebooka 2016. i zaljubila se u njega. Ustvrdila je da je nakon navodnog silovanja trpjela traumatične “flashbackove” i imala suicidalne porive te da se osjeća krivom što nije ranije progovorila.

Armie Hammer potječe iz bogate poduzetničke obitelji, a proslavio se ulogama u filmovima “Društvena mreža” (The Social Network) te osobito “Call Me By Your Name”, u Hrvatskoj prikazivanog pod naslovom “Skrivena ljubav”.