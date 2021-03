FREND ZNA PRAVI TAJMING: Nakon bombastičnog intervjua, osvanula nikad viđena slika Harryja, Meghan i Archieja

Nekoliko sati nakon kontroverznog intervjua koji su princ Harry i Meghan Markle dali Opri Winfrey, na Instagramu se pojavila dosad neviđena obiteljska fotografija para.

Naime, fotograf Misan Harriman, inače blizak prijatelj Harryja i Meghan, objavio je predivnu crno-bijelu fotografiju iz vrta. Harry s leđa grli Meghan, dok ona u naručju drži njihovog jednoipolgodišnjeg sina Archieja.

“Kakva predivna vijest na Međunarodni dan žena. Čestitam vam, prijatelji. I Harry, dobrodošao u klub očeva djevojčica”, napisao je fotograf u opisu.

Ako vam fotografija izgleda poznato, to je zato što je Harriman snimio fotku kojom je Meghan objavila da je ponovno trudna.

Podsjetimo, Harry i Meghan u intervjuu s Oprah Winfrey otkrili su da čekaju djevojčicu koja bi na svijet trebala doći u ljetnim mjesecima. Izjavili su i da ne namjeravaju imati više djece nakon što dobiju kćer.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021