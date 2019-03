‘SVA SE TRESEM KOLIKO ME PALIŠ’: Jovan otkrio što se događalo nakon toga, a Paulina poručuje: ‘Uvijek sam za kreš varijantu s njim’

Iskre su frcale na sve strane, a evo što se zapravo dogodilo

Nakon velike završnice Ljubavi na selu u kojoj su frcale iskre između Pauline i Jovana, svi su se pitali je li se ljubakanje preselilo i u sobu, kako su se dogovarali. Paulina je Jovanu na uho šaptala kako ga želi. “Sva se tresem koliko me pališ”, govorila mu je Paulina, pa su se dogovarali kako će se naći u sobi.

No, Jovan za RTL kaže kako se ništa nije dogodilo. “S Paulinom nije ništa bilo. Nije se išlo u sobu jer sam bio siguran da je to sve bio dogovor između Ivane, Ružice i nje. Večer je završila zabavom, ali ništa nije bilo, sumnjao sam da su to njih tri smislile”, rekao je Jovan.

Otvorena je za nova druženja s Jovanom

Ovu je priču potvrdila i Paulina koja kaže kako su se malo ljubili. “Večer nije završila u sobi s Jovanom. Malo smo se ljubili, ali nije došlo do sobe. Dogovorili smo se da nije ni vrijeme ni mjesto za to, nije to za pred ljudima”, rekla je.

“Nismo se vidjeli, ali smo se čuli. Ostali smo u kontaktu kao prijatelji, ali ako ćemo se jednog dana ponovno vidjeti, opet ću ga ljubiti“, kaže Siščanka i dodaje kako se nije dogovorila s Ivanom i Ružicom kako sumnja Jovan.

“Nismo se dogovorile, to je tako slučajno ispalo. Svaka je pitala za sebe, ja sam ga iskreno pitala što me zanimalo. Ja bih uvijek to ponovila s njim. Kad god bih ga vidjela, bila bih s njim. Ali ne za brak, naravno, nego ovako, kako on kaže, ‘kreš varijanta”, poručuje Paulina koja kaže kako je trenutno slobodna – dečko je raskinuo s njom jer je nije mogao gledati s Jovanom. “Ali nije to kraj svijeta”, poručuje.