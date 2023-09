Dame i gospodo, počeo je raskošni televizijski spektakl, RTL-ov show 'Superstar' koji traži buduću hrvatsku pjevačku zvijezdu. "Superstar" koji se inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama. Prijavilo se na stotine kandidata iz cijele regije, a samo najbolji su stali pred stručni žiri čiju impresivnu postavu osim Severine čine i - Tonči Huljić, Nika Turković te Filip Miletić.

Filip je dobio dva "da" i dva "ne", no nije prošao dalje

21:00 - „Nije tu samo trema kriva već i krivi tonalitet. Ovo je dokaz da se ne baviš glazbom pa ne znaš gdje bi bio problem“, rekao je Tonči, na što je Severina dodala: „Ali si se super snašao. Imaš boju lijepu i skužio si kada ti je bilo preduboko“. Zatim je krenuo pjevati pjesmu „Ostani“.

„Ja ne znam da je to od Rozge pjesma. Ovu ne znam pjesmu, prvi put čujem“, rekao je Huljić pa dodao „Imaš baš finih momenata, i imam jednako opravdanje i za da i za ne.“. „Ja sam malo više naklonjenija ovome da nisam baš najsigurnija da si spreman za ovakvo nešto. Mislim da ako te to zanima da trebaš još jako puno raditi. Mislim da to nisu pjesma za tvoj vokal. Nisu ti pomogle pokazati pjevačke sposobnosti“, rekla je Nika.

„Moraš više poraditi na disanju, da držiš ton. Ovo po meni treba dosta dramatičnije bolje nego ovo sad što si nam pokazao“, kaže Filip. „Recimo da je dobar dan danas, da sam dobre volje pa između da i ne, neka bude da. Od Tončija i Severine je dobio „da“, ali "ne" i od Nike i Filipe stoga ne ide dalje u natjecanje.

Filip je pjevao pjesme Magazina i Jelene Rozge

20:55 - Sljedeći na redu je Filip Kapitan (20) iz Pitomače i student je Fakulteta kemijskog inženjerstva. “Pjevam od malih nogu doma, s početkom osnovne škole to se rasplamsalo. Moj pjevački talent je otkrio i sakrio moj professor iz osnovne škole. Priča je bila takva da je to bio ženski zbor, razlog izbacivanja iz zbora je bilo to što sam počeo mutirati. Moja pjevačka karijera je stala poslije tog izbacivanja. Glavni razlog prijave je bio neki moj inat profesoru, možda neko dokazivanje sebi i drugima.

“Kojim pjesmama si odlučio osvojiti ovih 50 tisuća eura?”, pitao je Filipa Tonči. “Sudnji dan od Doris Dragović i Magazina i od Jelene Rozge “Ostani“. „Rozga ima posebno mjesto u mom srcu, jer je bila najpopularnija kad sam ja bio najmlađi. Uz nju sam odrastao i to je ostalo uvijek tu.”, rekao je. Prvo je pjevao pjesmu „Sudnji dan“.

Propjevao je i policajac

20:50 - Sljedeći na redu je Arijan Đemajli (24) iz Bibinja kraj Zadra. „Inače sam policajac, ja i supruga smo policajci. Tamo smo se upoznali. “I dijete vam je policajac”, upitala je Severina.” Ne, nije i neće biti valjda”, odgovorio joj je.

“Bude uvijek ugodnih i neugodnih iznenađenja, ali volim taj posao, sam sam ga birao zato što u policijskom poslu najviše radiš s ljudima, s građanima. Možeš pomoći na neki način, Koliko se potrudiš”, rekao je.

Arijan je pripremio pjesmu od Dine Merlina “Da je tuga snijeg”. „Jednog dana bih volio promijeniti karijeru i postati glazbenik. Od kad me supruga prijavila na Superstar, imam ogromnu podršku što od roditelja, što od moje supruge i društva. Imam mali krug velikih ljudi. Jako sam sretan i ponosan na to.”, rekao je u predstavljanju.

“Ne znam hoćeš li biti zvijezda u našem showu, ali poslije ove večeri sigurno u svojoj stanici”, rekao mu je Filip. “Što da ti kažem, imaš još i lice i taj pogled i oči i emociju, sve si nam dao”, rekao je Tonči. Arijan je na kraju od žirija dobio četiri “da”. “Mislim da je žena najponosnija, idemo feštati”, rekao je Arijan.

Svoj talent pokazala je i Sanja koja radi kao teta u vrtiću

20:45 - Sljedeća na redu da osvoji žiri jedna je draga teta iz vrtića Sanja Tomac (29) koja dolazi iz Zaprešića. Pred žirijem je ispričala više o sebi: „Trenutno radim u jaslicama, u tome uživam, to radim, to mi je super. Posao tete u vrtiću je uvijek zanimljiv i izazovan. Nijedan dan nije isti, slušamo jako puno glazbe i klasičnu, baziramo se na dječjoj što me malo ograničava, ali nema veze, barem proširujem spektar svojih glazbenih pjesama. Od kad sam bila mala pjevam i uvijek su mi govorili da zavijam, još su me prošle godine moja braća zafrkavala za pjesme koje sam pjevala. Na neki način ću im pokazati da ne zavijam. Fali mi malo podrške, dobro bi bilo da je netko sa mnom, oni su svi na moru, neka uživaju”.

“Što bi ti rekla o svom pjevanju?”, pitala ju je Nika. „Mislim da sam neka četvorka.“ Kada je uzela mikrofon u ruke, otpjevala je pjesmu od Doris Dragović „Željo moja“.

„Sve je bilo prisutno. Ekspresija tijela koju glas ne može ispratiti“, rekao je Filip na što je Sanja rekla da je imala preveliku tremu. „Ja bih rekao: simpatičnost 10, zalaganje 5, pjevanje 2 samo zato što sam džentlmen.“, rekao je Tonči. „Ti si se jako unijela, imaš i želje i volje i ljubavi prema tome, mislim da ovdje nedostaje ta intonacija i da taj glas sjedne tamo gdje treba sjesti, kroz cijelu pjesmu nažalost.“, rekla joj je Nika. „Nadam se da te neće sve boljeti od nas, da te neće boljeti glava. Jako si draga, simpatična, krasna si“, kazala je Severina. Žiri nije glasao jer Sanja nije prošla dalje.

Tonči Huljić je skladateljski genij

20: 40 - Tonči Huljić, skladateljski genij, nagrađivani izvođač i skladatelj nezaboravnih hitova. Svoju nezaboravnu karijeru Tonči je započeo s grupom Magazin, od ranih 80-ih godina i njegovog „Kokola“ sve do danas, Tončijevo hitmejkersko putovanje nije prestalo. Uvijek u potrazi za novim talentima, uloga u žiriju Tončiju je jako dobro poznata.

„Ovo prvenstveno radimo da pronađemo nešto što je bilo zapleteno, skriveno, raslo je negdje u kantunu svoje sobe i pjevalo samo za sebe. Sada treba izaći van i iznenaditi nas“, rekao je Tonči.

Tijekom karijere, Tonči je stvorio brojne uspješne pjevače, Danijelu Martinović, Jelenu Rozgu, Petra Grašu, ali i prve hitove ženskog australskog-britanskog gudačkog kvarteta Bond koje je skladao upravo Tonči. Poznat je i po senzacionalnoj suradnji s Maksimom Mrvicom.

„Ja ne tražim nešto što je već gotov proizvod, nego nešto što pokazuje da kad bude gotov proizvod, može biti to“, kaže skladatelj. „Tonči je duhoviti lik čiji humor volim i jako volim se s njim šaliti i ono što je njegova velika vrlina je to što šalu prihvaća i nikad se ne buni.“, kaže Seve.

Nakon raznih pustolovina, Tonči se okušao kao glavni vokal u svom uspješnom bendu Madre Badessa. „Oni koji dolaze trebaju znati da će u žiriju naći prijatelje, neće naći nekoga tko će ih osuđivati. Naći će ljude koji će ih pogurati. Treba netko tko će emitirati sreću, prirodnost, uživati u pjevanju“, kaže Tonči. „Jedan prezabavan tip, škorpija, tu smo slični. Duhovit, što je odlika inteligentnih ljudi, talentiran, pronicljiv i iza sebe ima ogroman opus pjesama u kojima uživamo i zahvaljujem mu se.”, rekla je Seve. „Ja sam u fazi života kad sam manje više sve vidio. Uvijek postoji neka nada da te iznenadi“, kaže Tonči.

Severina je Dori pokazala kako samopouzdano ući u prostoriju

20:35 - Sljedeća na redu koja dolazi pred žiri je Dora Mandić (18) iz Petrijevaca. Išla je u matematičku srednju školu u Osijeku i sada je maturirala. „Zašto si se odlučila doći u ovaj show“, pitala ju je Severina. “To mi je oduvijek bio jako veliki san. Doći u neki show ili pjevati pred ljudima, I sad sam napokon saznala da dolazi Superstar kod nas i prijavila sam se.”, odgovorila joj je. “Članica sam školskog benda koji se zove ‘Popravni rok’ i već četiri godine sam u njemu. Sviramo u školi i to je tako nerealno iskustvo, nema previše ljudi, ali cijela škola se okupi i onda sviramo njima pod odmorom i to je stvarno nerealno iskustvo”, rekla je.

“Kako se tebi sviđa ulaz kako si ušla? Bi li mogla ponoviti taj ulaz”, pitala ju je Severina koja ju je odvela pred ulaz i pokazala kako samouvjereno ući u prostoriju. Severinu je zanimalo koju pjesmu pjeva. “House of the rising sun”, rekla je Dora.

“Iskreno ne znam kako sam se upoznala s glazbom jer sam nekako uvijek u tome. Moji roditelji imaju najveći utjecaj na glazbu koju trenutno slušam. Zbog njih sam nekako postala rockerica, upoznali su me sa starijom glazbom pa sam ja nekako sama otkrivala noviju glazbu”, rekla je Dora.

“Zašto si izabrala tu pjesmu?”, pitala ju je Severina. “To mi je trenutno najdraža pjesma i izabrala sam je zbog tate“, rekla je Dora. „Moja obitelj je meni oduvijek bila podrška u vezi pjevanja. Uvijek su me gurali, tražili smo gdje se mogu ubaciti s pjevanjem. Tata je najviše u glazbi i mislim da je bio sretan s time što ja pjevam i što sam počela slušati glazbu koju on sluša”, rekla je Dora. Njezina je obitelj došla kao podrška pa njezin otac izjavio: “Došli smo u punom sastavu, za razliku od Dore ja sam opušten. Meni je ovdje ugodno i lijepo”.

„Mene nije briga kako ti ulaziš, tako bi i ja ušla. Naježila sam se. Super izbor pjesme i htjela sam te pohvaliti kako si se obukla”, rekla joj je Nika. “Ti znaš kako se zove pjevač te pjesme i on je imao tu neku ekspresiju na van i ti si to drugačije otpjevala. Ti si donijela pjesmu na sasvim drugačiji način i to je za respect.”, rekla joj je Severina. “Seve će ti pokazati kako treba ući, ali sugestivno pjevanje i identitet imaš, cijeli paket si, jako sam zadovoljan, bravo”, rekao joj je Filip. “Kod tebe me iznenadilo to što imaš 18 godina, da slušaš ovu glazbu, da nisi podlegla trendovima, ali ovo što si ti otpjevala sada je bio odličan cover. Što se mene tiče imaš prolaz”, rekao joj je Tonči. „Da“ su joj dali i Nika te Filip. „Može samo još jedan ulaz?“, pitala ju je Severina pa je Dora ponovo s vrata došla pred žiri. „Izgledaš prijeteće“, rekao je Tonči.

„Šokirana sam. Mislila sam da će biti dobro, ali ovo je bilo više nego što sam mogla očekivati“, rekla je Dora pa je krenula prepričavati ostalim kandidatima sve što se dogodilo prilikom nastupa pred žirijem.

'S takvim stavom ćeš osvojiti puno cura’, poručila je Severina Muhidinu

20:30 - Drugi kandidat koji stiže pred žiri je reper Muhidin Hasanović (18) koji dolazi i Bosne i Hercegovine. “U Njemačkoj živim već sedam godina. Tamo idem u školu i radim i sve je super.”

“Zovem se Muhidin i moj djed se isto zove Muhidin. Moja baka je mrzila to ime” rekao je. Dodao je kako dolazi Gračaca pored Tuzle. S obzirom na to da živi u Njemačkoj, Filip mu je rekao da je gastarbajter, što Muhidin nije razumio pa je pitao što to znači. “Imaš li njemačku disciplinu?”, pitala ga je Severina na što je on rekao da opet ne razumije. „Oni su organizirani, sve po špagi“, rekla mu je, na što je on odgovorio da nije.

Izveo je pjesmu „Automatti“ od Nuccija. U pjesmi se spominje Napoleon Bonaparte pa je Severina Muhidina priupitala zna li tko je Bonaparte, na što je on rekao da ne zna. „Kako ti dobro MC-jaš, neviđeno. Samo što ritma nemaš, sluha nemaš i super ti je pjesma“, rekao mu je Filip.

“Sve si ti to meni prodao, ja sam ti povjerovala svaki dio teksta i sve. Na refrenima je falilo malo sluha i to mi je nažalost najvažnije i moram se time voditi”, kazala je Nika. “Jesi li dugo putovao do ovdje?”, pitala ga je Severina, na što joj je Muhidin rekao: “12 sati”. “Žao mi je, ali ovo možda nije bilo tako dobro za ovu emisiju, ali mislim da ćeš s ovakvim stavom osvojiti puno cura”, rekla mu je Severina. “Beskrajno si simpatičan i onda je teško nekome tko je takav reći “ne” ili “sjedi u autobus pa se vozi 12 sati nazad”. Ja ću ti dati “da”, ali to je samo jedan „da“. Drugo „da“ dala mu je i Nika, no Tonči je dodao: „Kad dvoje kaže „da“, a dvoje „ne“ finalni rezultat je „ne“. Muhidin se zahvalio žiriju i poželio im ugodan dan.

'Severina je legenda i ljudski uzor'

20:25 - Severina ili Seve je nepokoreni superstar domaće scene. Mnoge su pjesme u njezinoj interpretaciji postale nezaboravni hitovi koji su ostavili trag na srcima milijuna ljudi. Severinina velika ljubav prema poslu kojim se bavi dovela ju je i u žiri Superstara.

“Toliko sam sretna i toliko me veseli. Super mi je što postoje mladi ljudi koji se žele baviti glazbom na način koji mi to želimo vidjeti”, rekla je. Severina fanove oduševljava I spektakularnim koncertima.

“Dolaze ljudi koji se nisu usudili prijaviti na neke druge showove. Dolaze djeca koja rastu s nekom glazbom koja raste u njihovim srcima i njihovoj duši”, dodala je.

“Severina je brend i ovo je prvi put da se ona pojavljuje u tako nekoj ulozi. Odlična zabavljačica, odlična glumica, najbolje je kad je iskrena, a to je stalno. Što na umu, to na drumu. Očekujem je takvu”, rekao je Tonči.

Severina je na samim počecima karijere i sama bila ocjenjivana zato se može poistovjetiti s kandidatima i zna prepoznati novu zvijezdu.

„Moram reći da sam jako iznenađena, ima jako dobrih kandidata, od onih koji su samozatajnih do onih koji su jako otvoreni, do emotivnih. Baš su me nekoliko kandidata jako pogodili i vezala sam se za njih”, rekla je Seve.

„Seve legenda, meni je ona ljudski uzor već neko vrijeme na ovoj sceni jer mislim da nema takvih žena u tom žanru koji su toliko dugo na sceni koji vladaju i koji uspijevaju svoj glas koristiti kroz glazbu. Ono što najviše kod nje cijenim je to kakav je ona čovjek , način na koji ona koristi svoju platformu i svoj glas je nešto što bi ja htjela i čemu težim“, kaže Nika.

„Jako je teško odlučivati o tuđim snovima. Snovi su jedno, stvarnost je drugo. Mislim da ću biti realna na jedan blagi način“, rekla je Severina.

Žiri je bio očaran Vanessom

20:21 - „Cijelo vrijeme sam se smješkao, ne na momente nego veći dio pjesme. Podsjetila si me na Miu Dimšić ovdje, ali nisi Mia. Imaš nešto drugačiji stil. Ono što je mene kupilo je to što si dala dušu i pretočila emociju. Ta emocija isijava kroz tvoju simpatičnost.”, rekao je Tonči Huljić, a Filip se nadovezao: “Sve je kako treba, ti si ono “full package” što sam vidio sad, aplauz“.

Severina joj je poručila: “Mene nisi uopće podsjetila na Miu Dimšić, meni si bila ti Vanessa. Super ti stoji klavir”. “Kad izađeš vanka, ponesi ga u torbici”, kazao je Tonči.

“Imaš prekrasnu facu i prekrasan vibrato i disanje i sve je tako lijepo. Ne znam što bi ti rekla osim svaka čast, bravo”, izjavila je Nika. Vanessa je na kraju dobila tri “da” i jedan “okej” od žirija i prošla je dalje u natjecanje. Odmah se javila baki i rekla joj da je prošla dalje u natjecanje.

Vanessa je prva kandidatkinja koja je dobila četiri „da“, a ostali u čekaonici spominju samo jedno ime. “Najviše se radujem Severini zato što sam je gledala od malena”, “Od malena mi se sviđa“, „Znam svaki album i slušam njezine pjesme skoro svaki dan, to je baš “dream come true”.

Prva kandidatkinja izvela pjesmu uz pratnju klavira

20:20 - Prije nego što krene svojim putem do snova, simpatična Vanessa Kralj (23) prvo je morala doputovati iz Austrije. “Ja sam se prijavila na Superstar jer mi je cilj baviti se s glazbom. Uvijek sam htjela biti pjevačica na velikim pozornicama i mislim da u Superstaru je velika šansa da se to dogodi.“ S njom kao pratnja došli su njezina majka, sestra, brat i dečko. Vanessa je pred žirijem naglasila da je rođena u Austriji, ali je dio djetinjstva provela kod bake u Hrvatskoj. “Moja baka se zove Katarina i ona je žena puna ljubavi i zato mi je inspiracija, sve vidi pozitivno u životu. Volim ju najviše”, istaknula je.

Vanessa je odlučila izvesti pjesmu „Dajem ti rič” od grupe Dalmatino uz pratnju klavira. “Jako dobro”, rekla je Nika Turković. “Ajme nervoza”, jadala se Vanessa na što joj je Filip Miletić rekao: “Opusti se, sve je na tebi”.

Pogledajte kako sve izgleda iza kulisa

19:20 - Strogi žiri u glazbenom spektaklu traži osobu koja posjeduje sve što je potrebno za jednu zvijezdu.

"To je specifičnost, osobnost i da vidimo da možda tu postoji netko tko na sceni nedostaje. Mislim da postoje dvije osobe koje iskaču, koje sam upamtio iz prvog kruga. A i jedna je već dovoljna da iskoči u showu. Ima puno solidnih, puno dobrih. Treba znati što se traži. Tražite nešto drugačije od onog što već postoji! Radostan sam zbog činjenice da imamo nešto što iskače", rekao je Huljić, a javlja RTL.

U nastavku pogledajte kako se sve odvijalo iza kulisa:

Za otkrivanje nove hrvatske zvijezde žiri mora biti koncentriran. Glazbeni spektakl Superstar najveći je projekt ove sezone i jedan od najuspješnijih svjetskih formata. O sudbini natjecatelja odlučivat će glasovi gledatelja. Osim laskave titule hrvatskog Superstara pobjednik osvaja i novčanu nagradu od velikih 50 tisuća eura.

“Superstar je apsolutni poziv i poruka za sve da pokažu svoj talent nekome, a to se nisu usudili učiniti jer su bili sramežljivi ili su mislili da to nije za njih”, rekla je Severina na početku showa.