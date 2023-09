Dame i gospodo, počeo je raskošni televizijski spektakl, RTL-ov show 'Superstar' koji traži buduću hrvatsku pjevačku zvijezdu. "Superstar" koji se inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama. Prijavilo se na stotine kandidata iz cijele regije, a samo najbolji su stali pred stručni žiri čiju impresivnu postavu osim Severine čine i - Tonči Huljić, Nika Turković te Filip Miletić.

'S takvim stavom ćeš osvojiti puno cura’, poručila je Severina Muhidinu

20:30 - Drugi kandidat koji stiže pred žiri je reper Muhidin Hasanović (18) koji dolazi i Bosne i Hercegovine. “U Njemačkoj živim već sedam godina. Tamo idem u školu i radim i sve je super.”

“Zovem se Muhidin i moj djed se isto zove Muhidin. Moja baka je mrzila to ime” rekao je. Dodao je kako dolazi Gračaca pored Tuzle. S obzirom na to da živi u Njemačkoj, Filip mu je rekao da je gastarbajter, što Muhidin nije razumio pa je pitao što to znači. “Imaš li njemačku disciplinu?”, pitala ga je Severina na što je on rekao da opet ne razumije. „Oni su organizirani, sve po špagi“, rekla mu je, na što je on odgovorio da nije.

Izveo je pjesmu „Automatti“ od Nuccija. U pjesmi se spominje Napoleon Bonaparte pa je Severina Muhidina priupitala zna li tko je Bonaparte, na što je on rekao da ne zna. „Kako ti dobro MC-jaš, neviđeno. Samo što ritma nemaš, sluha nemaš i super ti je pjesma“, rekao mu je Filip.

“Sve si ti to meni prodao, ja sam ti povjerovala svaki dio teksta i sve. Na refrenima je falilo malo sluha i to mi je nažalost najvažnije i moram se time voditi”, kazala je Nika. “Jesi li dugo putovao do ovdje?”, pitala ga je Severina, na što joj je Muhidin rekao: “12 sati”. “Žao mi je, ali ovo možda nije bilo tako dobro za ovu emisiju, ali mislim da ćeš s ovakvim stavom osvojiti puno cura”, rekla mu je Severina. “Beskrajno si simpatičan i onda je teško nekome tko je takav reći “ne” ili “sjedi u autobus pa se vozi 12 sati nazad”. Ja ću ti dati “da”, ali to je samo jedan „da“. Drugo „da“ dala mu je i Nika, no Tonči je dodao: „Kad dvoje kaže „da“, a dvoje „ne“ finalni rezultat je „ne“. Muhidin se zahvalio žiriju i poželio im ugodan dan.

'Severina je legenda i ljudski uzor'

20:25 - Severina ili Seve je nepokoreni superstar domaće scene. Mnoge su pjesme u njezinoj interpretaciji postale nezaboravni hitovi koji su ostavili trag na srcima milijuna ljudi. Severinina velika ljubav prema poslu kojim se bavi dovela ju je i u žiri Superstara.

“Toliko sam sretna i toliko me veseli. Super mi je što postoje mladi ljudi koji se žele baviti glazbom na način koji mi to želimo vidjeti”, rekla je. Severina fanove oduševljava I spektakularnim koncertima.

“Dolaze ljudi koji se nisu usudili prijaviti na neke druge showove. Dolaze djeca koja rastu s nekom glazbom koja raste u njihovim srcima i njihovoj duši”, dodala je.

“Severina je brend i ovo je prvi put da se ona pojavljuje u tako nekoj ulozi. Odlična zabavljačica, odlična glumica, najbolje je kad je iskrena, a to je stalno. Što na umu, to na drumu. Očekujem je takvu”, rekao je Tonči.

Severina je na samim počecima karijere i sama bila ocjenjivana zato se može poistovjetiti s kandidatima i zna prepoznati novu zvijezdu.

„Moram reći da sam jako iznenađena, ima jako dobrih kandidata, od onih koji su samozatajnih do onih koji su jako otvoreni, do emotivnih. Baš su me nekoliko kandidata jako pogodili i vezala sam se za njih”, rekla je Seve.

„Seve legenda, meni je ona ljudski uzor već neko vrijeme na ovoj sceni jer mislim da nema takvih žena u tom žanru koji su toliko dugo na sceni koji vladaju i koji uspijevaju svoj glas koristiti kroz glazbu. Ono što najviše kod nje cijenim je to kakav je ona čovjek , način na koji ona koristi svoju platformu i svoj glas je nešto što bi ja htjela i čemu težim“, kaže Nika.

„Jako je teško odlučivati o tuđim snovima. Snovi su jedno, stvarnost je drugo. Mislim da ću biti realna na jedan blagi način“, rekla je Severina.

Žiri je bio očaran Vanessom

20:21 - „Cijelo vrijeme sam se smješkao, ne na momente nego veći dio pjesme. Podsjetila si me na Miu Dimšić ovdje, ali nisi Mia. Imaš nešto drugačiji stil. Ono što je mene kupilo je to što si dala dušu i pretočila emociju. Ta emocija isijava kroz tvoju simpatičnost.”, rekao je Tonči Huljić, a Filip se nadovezao: “Sve je kako treba, ti si ono “full package” što sam vidio sad, aplauz“.

Severina joj je poručila: “Mene nisi uopće podsjetila na Miu Dimšić, meni si bila ti Vanessa. Super ti stoji klavir”. “Kad izađeš vanka, ponesi ga u torbici”, kazao je Tonči.

“Imaš prekrasnu facu i prekrasan vibrato i disanje i sve je tako lijepo. Ne znam što bi ti rekla osim svaka čast, bravo”, izjavila je Nika. Vanessa je na kraju dobila tri “da” i jedan “okej” od žirija i prošla je dalje u natjecanje. Odmah se javila baki i rekla joj da je prošla dalje u natjecanje.

Vanessa je prva kandidatkinja koja je dobila četiri „da“, a ostali u čekaonici spominju samo jedno ime. “Najviše se radujem Severini zato što sam je gledala od malena”, “Od malena mi se sviđa“, „Znam svaki album i slušam njezine pjesme skoro svaki dan, to je baš “dream come true”.

Prva kandidatkinja izvela pjesmu uz pratnju klavira

20:20 - Prije nego što krene svojim putem do snova, simpatična Vanessa Kralj (23) prvo je morala doputovati iz Austrije. “Ja sam se prijavila na Superstar jer mi je cilj baviti se s glazbom. Uvijek sam htjela biti pjevačica na velikim pozornicama i mislim da u Superstaru je velika šansa da se to dogodi.“ S njom kao pratnja došli su njezina majka, sestra, brat i dečko. Vanessa je pred žirijem naglasila da je rođena u Austriji, ali je dio djetinjstva provela kod bake u Hrvatskoj. “Moja baka se zove Katarina i ona je žena puna ljubavi i zato mi je inspiracija, sve vidi pozitivno u životu. Volim ju najviše”, istaknula je.

Vanessa je odlučila izvesti pjesmu „Dajem ti rič” od grupe Dalmatino uz pratnju klavira. “Jako dobro”, rekla je Nika Turković. “Ajme nervoza”, jadala se Vanessa na što joj je Filip Miletić rekao: “Opusti se, sve je na tebi”.

Pogledajte kako sve izgleda iza kulisa

19:20 - Strogi žiri u glazbenom spektaklu traži osobu koja posjeduje sve što je potrebno za jednu zvijezdu.

"To je specifičnost, osobnost i da vidimo da možda tu postoji netko tko na sceni nedostaje. Mislim da postoje dvije osobe koje iskaču, koje sam upamtio iz prvog kruga. A i jedna je već dovoljna da iskoči u showu. Ima puno solidnih, puno dobrih. Treba znati što se traži. Tražite nešto drugačije od onog što već postoji! Radostan sam zbog činjenice da imamo nešto što iskače", rekao je Huljić, a javlja RTL.

U nastavku pogledajte kako se sve odvijalo iza kulisa:

Za otkrivanje nove hrvatske zvijezde žiri mora biti koncentriran. Glazbeni spektakl Superstar najveći je projekt ove sezone i jedan od najuspješnijih svjetskih formata. O sudbini natjecatelja odlučivat će glasovi gledatelja. Osim laskave titule hrvatskog Superstara pobjednik osvaja i novčanu nagradu od velikih 50 tisuća eura.

Foto: RTL Foto: RTL Tonči Huljić, Nika Turković, Severina, Filip Miletić

“Superstar je apsolutni poziv i poruka za sve da pokažu svoj talent nekome, a to se nisu usudili učiniti jer su bili sramežljivi ili su mislili da to nije za njih”, rekla je Severina na početku showa.