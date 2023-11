Započela je nova epizoda glazbenog showa "Superstar"! Kandidati se u recallu bore za prolazak u daljnju fazu natjecanja, a u konačnici će se Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković odlučiti za 12 najboljih kandidata - koji će se za titulu 'Superstara' boriti u emisijama uživo! Cijelu epizodu pratite uživo na Net.hr-u.

Dvanaest najboljih odlazi u emisije uživo - i to nakon tri faze recalla. Među sto kandidata žiri će odabrati 40 najboljih, a potom će u daljnjoj fazi izbor suziti na njih 19.U konačnici će se devetnaestero najboljih boriti za prolazak dalje solo izvedbama, a žiri će se odlučiti za njih 12 - onih koji će se u emisijama uživo boriti za titulu 'Superstara', ali i nagradu od 50 tisuća eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Severina tješila Hanu: 'Znam da ti je teško'

Kandidati koji su prošli u top 40 moraju sa svojom skupinom izvesti već sljedećeg dana pjesmu kako bi osigurali prolaz dalje. Osim talenta na ovaj način će pokazati i jesu li timski igrači. Prolaz može dobiti cijela grupa, ali mogu i zajedno podbaciti. Oni koji prođu, prolaze u top 12.Natjecatelji su se složili da nisu imali vremena za spavanje i da će dati posljednji atom snage za prolaz. Svoje pjesme uvježbavaju s vokalnim mentorom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

21.15 - Prva grupa "4 You" imala je zadatak izvesti 'Don't Let Go' grupe En Vogue. Vokalni mentor Dino Antonić otkrio je da djevojke pjesmu prije izvođenja nisu nikada čule. Nakon što su djevojke izašle pred žiri, uslijedio je prvotni raspad nakon kojeg je Hana Ivković na rubu suza od Severine dobila vodu kako bi se smirila.

Foto: RTL Foto: RTL

"Oprostite, što je bilo? Jesi dobro?", pitala je Severina. "Hoćeš vode?", pitala je Hanu. "Znam da ti je teško", tješila ju je Severina, a pridružio se i ostatak žirija. "Nitko neće umrijeti od toga", rekao je Filip Miletić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon razgovora s žirijem, grupa "4 You" je otišla na ponovno uvježbavanje pjesme. "Cure su se preplašile, treba imati utakmica da se nosimo sa stresom", rekao je Antonić i s djevojkama nastavio raditi do ponovnog pokušaja na audiciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Goran je promijenio frizuru: 'Kao da gledam Đokovića'

20.57 - Goran Tomić promijenio je imidž zbog novog nastupa i obojio kosu u smeđe. Odlučio je izvesti duet Eda Sheerana i Eminema "River". "Ubacivat ću i pjevanje, naravno, ali Eminem je pretežno nešto što ću izvoditi tijekom ovog showa", rekao je Goran.

Foto: RTL Foto: RTL

"Kao da gledam Đokovića da repa", komentirao je Tonči Huljić. Nika Turković se složila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako sam zadovoljan s nastupom i kao da mi je laknulo već malo kad sam izišao na binu. S vremenom me je popustila trema i ta anksioznost koje sam imao", rekao je Goran.

Franka o svom nastupu: Mislim da se trema manje čula nego prošli put'

20.55 - Franka Blagus na audiciji je oduševila žiri svojom karizmom, a sad je dobila priliku da pokaže koliko dobro pjeva.

"Isti je stav, nema treme, nema nikakvih promjena u mom raspoloženju, samo mi je dalo vjetar u leđa: 'Ok, ugrožena sam. Ajmo još malo bolje'. Moram se potruditi otpjevati jer koliko sam vidjela, ima jako puno odličnih kandidata, ali opet igram na tu kartu šarma da nisam statična", ispričala je Franka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Odlučila je izvesti od Claudije Beni "Više nisam tvoja". Oduševila je ostale natjecatelje koji su je nagradili gromoglasnim pljeskom. "Najsretniji kandidat na svijetu", zaključila je Nika Turković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je bilo super. Mislim da se manje čula trema nego kad sam prvi put bila na audiciji. Ja sam izvela najbolje što sam znala. Sad će na njima biti hoće li me pustiti dalje, ali vidim da su i oni malo uživali. Bilo je dobro", istaknula je Franka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Donat otkrio ljubavni status, a zadovoljan je svojim nastupom: 'Dobro je ispalo na kraju'

20.53 - Donat Mandić (29) je nedugo prije nastupa na audiciji prekinuo s djevojkom.

"Nema nikakvih novosti za curu, nismo više u kontaktu. Ja sam nastavio dalje, meni je dobro", poručio je Donat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Nisam upoznao nikakvu djevojku koja mi je uzela srce,ali polako ima vremena", dodao je. Izveo je pjesmu "Tko ti to grize obraze" od Toše Proeskog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prezadovoljan sam. Mislio sam da ću fulati tekst, ali dobro je ispalo na kraju. Nemam suza, nemam za kime plakati", našalio se.

Vannesa je zadovoljna svojim nastupom, a prolazak u recall je proslavila s bakom

20.50 - "Prolazak sam proslavila sa svojom bakom, ona je baš bila jako sretna i plakala je. Bila je jako ponosna", rekla je kandidatkinja Vanessa Kralj (23).

Foto: RTL Foto: RTL

"Velika je konkurencija pa me malo strah, ali isto tako znam da sam i ja dobra", poručila je Vanessa prije nastupa. Otpjevala je pjesmu "Ginem".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam jako zadovoljna. Bilo je kratko, ali baš lijepo", rekla je.

Dora nakon nastupa: 'Bit ću ja dobro'

20.43 - Sljedeća na redu bila je Dora Mandić. "Tata mi je poručio da smo svi od krvi i mesa, da smo svi ljudi i da stanem na pozornicu i pokazem tko sam i što mogu", rekla je prije nastupa. Dora je otpjevala "Black Velvet" od Alannah Myles.

"Na rubu sam plakanja, ne znam zašto. Emocije i stres u ovih zadnjih par dana uvježbavanja, dobro sam. Bit ću dobro", poručila je.

Nika o Nikolininom nastupu: 'Malo se požurila, ali meni je ona super'

20.40 - "Osjećam se super, opušteno, nadam se da ću dobro odraditi", rekla je Nikolina Kolman (17) prije nastupa. "Trema je malo prisutna", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otpjevala je pjesmu "Brod u boci" od Olivera Dragojevića.

Foto: RTL Foto: RTL

"Malo se požurila, ali prošli put je bila jako dobra. Meni je ona super", poručila je Nika.

"Meni je bilo dosadno", rekao je Filip. "Mislim da je samo žurila da stigne", nadovezala se Nika.

Marino nakon nastupa: 'Moglo je i gore, preživio sam'

20.37 - Marino Jakobić (30) iz Splita je oduševio žiri na audiciji, posebno Niku koju je Severina zezala i poručila joj da se zaljubila u njega.

"Što se tiče Nike i situacije koju je zakuhala prije svega Severina, to je Sevi bilo po guštu, mislim da ću im se svidjeti", poručio je Marino prije nastupa.

Marino je otpjevao pjesmu "Sve ću preživit" od Tedija Spalata.

"Ne bih ništa promijenio. Moglo je i gore", našalio se Marino. "Čudom sam preživio tako da je dobro", dodao je.

Nataša o drugim kandidatima: 'Volim ih pohvaliti ili im dati savjete'

20.35 - "S obzirom da imam inače školu pjevanja, iskreno, dosta sam ljudi ovdje upoznala koji su vrhunski pjevači zaista. Ali bez obzira na to, volim im dati super pohvale ili ako je nekome čak potreban i savjet, zašto ne", poručila je Nataša Đurić (29) iz Banja Luke.

Otpjevala je "Ako nikada" od Aleksandre Radović.

Foto: RTL Foto: RTL

"Zadovoljna sam, imala sam tremu. Neuobičajeno za mene, ali imala sam što je možda super i pozitivno u svemu ovome", poručila je Nataša kroz smijeh nakon nastupa.

Valentina se nada prolasku dalje, a za nastup se posebno sredila

20.33 - Valentina Patrun za nastup si je sama izradila naušnice. "Za outfit mi je došla vizija i rekla sam si: 'To ću danas'. To mi je outfit za ovu pjesmu", rekla je. Odlučila je izvesti pjesmu "She Used to Be Mine" od Sare Bareilles.

Foto: RTL Foto: RTL

"Meni je to jako dobar vokal", rekla je Nika Turković. "Nadam se da je dosta za prolaz, ali sve ćemo vidjeti. I ako ne prođem, meni je bitno da sam došla ovdje i to otpjevala", zaključila je Valentina.

Lana se puno pripremala: 'Jako sam zadovoljna'

20.27 - Lana Rubelj puno je vremena uložila u novi nastup za recall.

"Pripreme su bile velike ovaj tjedan, glasovno, scenski i evo, spremna sam. Moj današnji outfit osmislila je moja teta Diana i skrojila ga je. Jednostavno, stajling predstavlja moj stil. Možda čak i nema veze s pjesmom, ali jednostavno, to sam ja i to je ono što ja volim. Nema treme. Kod mene je skroz opušteno", rekla je Lana.

Odlučila je pjevati pjesmu "Ginem" od Magazina. "Jako sam zadovoljna sa svojim nastupom i nadam se da će to biti dovoljno za prolaz", istaknula je Lana.

David o nastupu: Znam gdje sam pogriješio…'

20.25 - "Mama je bila sretna i ponosna kad sam joj rekao da sam prošao dalje tako da i dalje će gledati s malih ekrana", rekao je David Balint (23) prije nastupa.

"Bravo", poručila je Severina. "Ali zašto se povuku, kad trebaju potegnuti opet se potegnu natrag", pitao se Tonči. "Meni je ovo bio strah", dodao je.

"Znam točno neka mjesta koja sam pogriješio. Dao sam sve od sebe i pjevao sam s emocijom, mislim da je to najbitnije", poručio je David.

Toni razvalio pjesmom "That' Life": 'Srce mi lupa sto na sat'

20.23 - Toni Peruško na audiciji je brzo oduševio žiri "Ti si sav moj bol" od Ekatarine Velike. "Konstantno pjevam, imamo i gaže tako da sam vjerovao da sam spreman da barem prođem prvi krug. Mislim da je zadnji put bilo svakakvih prolaza, a ovaj put će ipak biti, ja mislim da je ovaj put rez", ispričao je Toni.

Odlučio je u recallu pjevati od Franka Sinatre "That's Life". "Hvala", rekli su mu Tonči Huljić i Filip Miletić nakon nekoliko sekundi što je Toni pjevao. "Srce mi lupa sto na sat. Mislio sam da ću otpjevati do kraja, ali su me zaustavili. Mislim da je prošlo dobro", rekao je mladi Labinjanin.

Luka: 'Niki sam najdraži kandidat, nadam se prolasku'

20.20- Prvi kandidat koji se bori za prolaz dalje je Luka Veljković iz Švicarske. "Od castinga sam se pripremao od jutra do sutra. Znači, svaki tjedan sam barem dva puta išao na fitness. Moram se dokazati, pogotovo što je Nika rekla da sam joj najdraži kandidat do sada pa ćemo vidjeti", rekao je Luka.

Na audiciji je briljirao pjesmom i plesom te je izveo korejsku pjesmu s koreografijom i otpjevao "Sve još miriše na nju" od Parnog valjka. Luka je istaknuo da ovog puta nema plesa i a capella je što je najbolje. Odlučio je pjevati "Romanija" od Halida Bešlića. "To je za tebe, Severina", poručio je pjevačici.

"Sad sam pun adrenalina. Ne mogu ni opisati, toliko sam uzbuđen sada. Daj Bože da prođem", rekao je Luka nakon izvedbe. "Sladak je", komentirala je Severina. "Ajme, baš ga volim", rekla je Nika Turković.

20.15 -Svi kandidati koji su prošli u sljedeći krug, moraju proći recall kako bi se plasirali dalje i nastupili u emisijama uživo "Superstara".

"Pozdrav, ekipa moja. Dobrodošli u recall. Nadam se da ste se dobro naspavali i nadam se da ste spremni", obratila se Severina natjecateljima.

Foto: RTL Foto: RTL

"Odaberite onaj dio pjesme gdje možete pokazati najbolje od sebe jer nakon minute više vas ne čujemo. Sada vas je ovdje 100. Na kraju dana će vas biti samo 40", savjetovao je Tonči Huljić.

"Ono što je bitno je da ste u deset skupina i kandidati koji su u posljednjoj skupini, nažalost imaju najmanju šansu da prođu dalje zato što ćemo dotad popuniti sva mjesta, a najbitnije da su ti kandidati, nažalost, oni koji u prvom krugu nisu dobili četiri 'da'", objasnila je Nika Turković.

"Budite što kraći i koncizniji. Koncentrirajte se, pokažite zašto ste ovdje i opravdajte to. Sretno, ljudi", poručio je Filip Miletić.

Severina se rasplakala zbog jednog kandidata

19.40 - Recall je donio buru emocija kod kandidata, ali i u žirija. Tijekom nastupa jedne od grupa, Severina se rasplakala, nije mogla suspregnuti emocije. "Rasplakali ste mi Seve, a i Nika je blizu", komentirao je Filip izvrstan nastup. Ubrzo je glazbenica objasnila što ju je toliko ganulo, piše RTL.

"Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem. Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu i hvala vam", otkrila je Severina. U emotivnoj drugoj fazi natjecanja ni kandidatima nije bilo lako, borba za prolazak u emisije uživo bila je previsoki ulog za mlade ljude željne uspjeha. A mjesta u emisijama uživo zaista je malo.

Dvanaest najboljih odlazi u emisije uživo - i to nakon tri faze recalla. Među sto kandidata žiri će odabrati 40 najboljih, a potom će u daljnjoj fazi izbor suziti na njih 19. U konačnici će se devetnaestero najboljih boriti za prolazak dalje solo izvedbama, a žiri će se odlučiti za njih 12 - onih koji će se u emisijama uživo boriti za titulu 'Superstara', ali i nagradu od 50 tisuća eura.

Tko ide u emisije uživo? Ne propustite doznati od 20.15 sati na RTL-u! Epizoda je već sada dostupna na platformi Voyo.

Vanessa ima najveću obožavateljicu

19.37 - Kandidatkinja 'Superstara', Vanessa, koju gledamo na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, za RTL je naglasila koliko je uzbuđena zbog nadolazećeg recalla te je najavila svoje planove prije samog odlaska u studio. "Dobro jutro. Došao je taj dan. Danas je recall. Jako sam uzbuđena i jako me zanima kako će proći taj dan, kako ću ja proći i kako su drugi kandidati. Vidjet ćemo", rekla je Vanessa netom prije odlaska na doručak. Prije nego što je krenula, Vanessa je izgrlila cijelu svoju obitelj, a poseban zagrljaj dala joj je njezina baka koja je njezina najveća obožavateljica.