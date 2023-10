Dame i gospodo, počela je peta epizoda raskošnog televizijskog spektakla, RTL-ov show "Superstar" koji traži buduću hrvatsku pjevačku zvijezdu. "Superstar" inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama. Prijavilo se na stotine kandidata iz cijele regije, a samo najbolji su stali pred stručni žiri čiju impresivnu postavu osim Severine čine i - Tonči Huljić, Nika Turković te Filip Miletić.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nika o Mijinom nastupu: 'Tu si ti doma'

20.20 - Mia Ribić dolazi iz Kladuše i ima 18 godina, bavi se motokrosom i peterostruka je prvakinja Hrvatske. Filip Miletić otkrio je da su mu velika ljubav motori i da ih slaže. „Bi li vozila ovo?“, pitao je Miju.

Foto: RTL Foto: RTL

„Ja iskreno nisam neki fan cestovnih“, priznala je natjecateljica. Otkrila je žiriju da joj je glazbeni uzor Shawn Mendes i da je bila zaljubljena u njega. „Svi smo imali crush u Shawna Mendesa“, istaknula je Mia. „Neki i dalje“, priznala je Nika Turković.

Mia je odlučila pjevati „Girl on Fire“ od Alicije Keys i svirala je gitaru. „Vidi, jedno je sigurno. Svi potencijalni tvoji momci su se sad tako uplašili pošto voziš bike, pjevaš savršeno i sviraš gitaru. Sve što treba raditi jedan momak, ustvari. Još mi malo nedostaje da se otvoriš, ali to će mislim već s drugom pjesmom biti dramatično malo bolje“, rekao je Filip.

Nakon toga je Mia otpjevala „Happier“ od Olivije Rodriguez. „Ovo je tvoj kind of thing. Ne moramo svi Aliciju Keys. Ovo je to. Tu tvoja boja leži. Tu si ti doma. To je prekrasno“, rekla je Nika.

„Samo kratko. Je li ti ovo prvo muzičko iskustvo?“, pitao je Tonči Huljić Miju. Ona je odgovorila potvrdno. „U svakom slučaju, dokazala si da si jaka žena, ali i ranjiva“, istaknuo je Tonči. „Mislim da si nas sve ovdje kupila. Ja te želim slušati još“, komentirala je Severina. Mia je prošla s četiri „da“ u drugi krug.

Filip je nakon Mijinog nastupa išao pozdraviti njezinu obitelj.

Tonči natjecateljici: 'Nemoj sada plakati zbog toga'

19.15 - Tonči će sa suosjećanjem pristupiti jednoj natjecateljici koja će biti posebno emotivna, pokušavajući je ohrabriti i spriječiti da zaplače. "Nemoj sada plakati zbog toga", reći će Tonči emotivnoj natjecateljici. Gledatelji će imati priliku upoznati i kandidate s bogatim glazbenim iskustvom, koji traže taj ključni trenutak koji će im pomoći da se probiju na glazbenoj sceni.

Nika i Filip će primijetiti fascinantnu sličnost između glasa jednog od pjevača i Severininog glasa, što će dodatno pojačati uzbuđenje u emisiji. Sve te uzbudljive trenutke moći ćete pratiti večeras u emisiji "Superstar" na RTL-u s početkom u 20:15. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Glas od milijun eura! Mladi natjecatelj osvojio žiri Superstara. Doznajemo kako se sprema za novu rundu natjecanja