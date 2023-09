Dame i gospodo, počela je druga epizoda raskošnog televizijskog spektakla, "Superstara" koji traži buduću hrvatsku pjevačku zvijezdu. "Superstar" inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama. Prijavilo se na stotine kandidata iz cijele regije, a samo najbolji su stali pred stručni žiri čiju impresivnu postavu osim Severine čine i - Tonči Huljić, Nika Turković te Filip Miletić.

Karlo je žiri više impresionirao odjevnom kombinacijom nego pjevanjem

Sljedeći kandidat Karlo Orbanić (34) odmah je oduševio žiri svojim outfitom. Odjenuo je šarene hlače i majicu na kojoj piše "Mate Mišo Kovač" s fotografijom Mile Hrnića, a kako kaže, htio je zbuniti sve. Karlo dolazi iz Šibenika, radi kao asistent u udruzi slijepih osoba i svira mandolinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Znači dobra duša", zaključio je Tonči. Izveo je pjesmu TBF-a "Smak svita". "Svi ćemo se složiti da si presimpatičan, to je sigurno", rekao je Filip, a zatim zatražio drugu pjesmu.

Karlo je otpjevao "Ring of Fire" Johnnyja Casha. "Slušao sam Mladena, slušao sam Johnnyja Casha, ali nisam čuo tebe", rekao mu je Tonči i dodao: "A upravo zato što te nisam čuo, možda će me interesirati možeš li sljedeći put doći ti, a zato ti moram dati prolaz". Nika je također rekla 'da', dok su Severina i Filip rekli 'ne', zbog čega ipak nije prošao dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Chiara je zavela žiri i glasom i izgledom

Sljedeća natjecateljica koja je stala pred žiri bila je Chiara Majdenić (24) iz Osijeka. Bavila se cijeli život sportovima, prošla je od tenisa, plivanja, čak i mačevanja. Glazbeni talent prepoznala je s 9 godina, pjevala je u crkvenim zborovima I talent showu. Izvela je pjesmu Ette James "At Last" i Doris Dragović "Malo mi za sriću triba".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo li zvijezdu, ne znam, ali znaš što smo dobili? Zavodnicu", rekao je Filip nakon što je otpjevala. "Na svakom akcentu koji si zapjevala tebi su oči zaiskrile, kao da nas baš želiš zavesti, ne samo tijelom nego i glasom", dodala je Severina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je Tonči na klaviru odsvirao pjesmu "Malo mi za sriću triba", dok je Chiara zaplesala sa Filipom. "Mi imamo pjevačicu, bravo", komentirao je Filip. "Bilo je lijepo, ali nisi prošla", našalio se Tonči.

Filip o Mariji: 'Imaš ritma, ali moraš raditi na intonaciji'

Sljedeća na redu bila je Maria Bandov (27) kojoj najviše znači mamina podrška. Njezina majka je ranije imala prometnu nesreću, kada je sletjela s ceste i udarila u drvo, ali nasreću sve je dobro prošlo. Upravo ona joj je najveća snaga i motivacija da ne odustaje. Inače, Maria dolazi iz Livna, a živi u Frankfurtu, a odlučila se u potpunosti posvetiti pjevanju. Izvela je pjesmu "Šakom o stol" Doris Dragović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Borila sam se protiv treme", rekla je Maria nakon nastupa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čuje se da imaš ritma, ono na čemu trebaš raditi je intonacija i krajevi. To je nešto što je ostavilo malo lošiji utisak", poručio joj je Filip. "U usporedbi s drugima, možda, u ovom trenutku jedno 'ne'", rekla je Nika. "Od mene 'da', pa ćemo vidjeti dalje što imaš za pružiti", rekao je Filip. "Od mene isto 'da' jer imaš na čemu raditi", poručio joj je Tonči.

"Da sam slušala na radiju, rekla bih da je dobro, ali nema ono nešto", rekla je Severina i dodala "Ne". Maria nije prošla dalje, zahvalila se žiriju i pozdravila.

Severina poručila Luki: 'Sljedeći put želim Beyonce'

Sljedeći natjecatelj Luka Veljković (20) je došao iz Švicarske. Osim pjevanja, voli voli skupljati stvari, albume i slike. "Inače nemam tremu kad pjevam zato jer znam pjevati. Svoje pjevanje bih ocijenio s desetkom", priznao je netom prije nastupa. Kad je izašao na pozornicu, Severina je od njega zatražila neku domaću pjesmu, na što je on rekao: "Znam od 'Varnog Paljka: Sve još miriše na nju". Žiri je zatim prasnuo u smijeh, ali i ostao ugodno iznenađen nakon što je Luka ispunio Severininu želju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je izveo pjesmu koju je namjeravao, "How You Like That" grupe BLACKPINK s koreografijom. "Kakav si ti majstor", poručila mu je Nika. "I pjevaš i pun si ritma i plešeš, ja bih da odmah glasamo", rekla je Severina, a zatim upitala Tončija: "Je li ovo za boy band?", na što se on složio. "Kad si krenuo bato moj, ošurio si", rekao je Filip.

"Sljedeći put želim Beyonce", rekla mu je Seve, na što je Luka ponosno odgovorio: "Čuj, ja mogu sve". Luka je prošao dalje sa četiri "da".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Severina o Nikolini: 'Prebila nas je, ali emotivno'

Prva natjecateljica koja je stigla pred žiri bila je Nikolina Kolman (17) iz Zagreba. U slobodno vrijeme voli čitati dobre knjige i peći kolače. Osim toga, bavi se i boksom te je aktualna prvakinja Hrvatske. Njezina majka je oduvijek pjevala, a tako se ljubav prema glazbi proširila i na Nikolinu. "Glazba je lijek", poručila je natjecateljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nikolina je na klaviru izvela pjesmu Miley Cyrus "Flowers" . "Dragi gledatelji, Nikolina je na putu do ovdje prebila trojicu muškaraca, otpjevala "Flowers", nama donijela cvijeće", poručio je Huljić. "I prebila nas, emotivno", dodala je Severina. "Top, super pjesma, ja sam prodana", komentirala je Nika.

"Meni je ovo bilo najbolje što sam čula od svih kandidata zbog toga što si ti to sve ležerno napravila. To je ono što se traži", pohvalila ju je Severina. "Svi ste ljepši uživo", našalila se Nikolina i nasmijala žiri. Filipu se također svidio nastup, a rekao joj je da je posebna jer je svoja. Nikolina je žiri oborila s nogu i prošla dalje.

Večeras na RTL-u u 20:15 pratite drugu epizodu glazbenog megaspektakla "Superstar". Glazbene zvijezde - Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković, odlučit će tko prolazi dalje u recall. Tko će se pridružiti devetero kandidata iz prve epizode? Oni su ti koji iz audicije u audiciju tragaju za novim talentima, a njihove reakcije na nastupe moći ćete gledati i na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Severina, Nika , Filip i Tonči traže u glazbenom spektaklu osobu koja posjeduje sve što je potrebno za jednu zvijezdu.

"To je specifičnost, osobnost i da vidimo da možda tu postoji netko tko na sceni nedostaje. Mislim da postoje dvije osobe koje iskaču, koje sam upamtio iz prvog kruga. A i jedna je već dovoljna da iskoči u showu. Ima puno solidnih, puno dobrih. Treba znati što se traži. Tražite nešto drugačije od onog što već postoji! Radostan sam zbog činjenice da imamo nešto što iskače", rekao je Huljić.

Da je konkurencija zaista opaka moglo se primijetiti već u prvoj epizodi. Kandidati su karizmatični, mladi, željni novih iskustava i spremni se boriti do kraja. Drugu epizodu ne propustite pratiti večeras od 20.15 sati na RTL-u!

"Superstar" inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zadarski policajac oduševio žiri Superstara, a prijavila ga supruga: 'Danima smo gledali reklamu, bio je sretan'