Započela je nova epizoda glazbenog showa "Superstar"! Kandidati se u recallu bore za prolazak u daljnju fazu natjecanja, a u konačnici će se Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković odlučiti za 12 najboljih kandidata - koji će se za titulu 'Superstara' boriti u emisijama uživo! Cijelu epizodu pratite uživo na Net.hr-u

Dvanaest najboljih odlazi u emisije uživo - i to nakon tri faze recalla. Među sto kandidata žiri će odabrati 40 najboljih, a potom će u daljnjoj fazi izbor suziti na njih 19.U konačnici će se devetnaestero najboljih boriti za prolazak dalje solo izvedbama, a žiri će se odlučiti za njih 12 - onih koji će se u emisijama uživo boriti za titulu 'Superstara', ali i nagradu od 50 tisuća eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

19.40 - Recall je donio buru emocija kod kandidata, ali i u žirija. Tijekom nastupa jedne od grupa, Severina se rasplakala, nije mogla suspregnuti emocije. "Rasplakali ste mi Seve, a i Nika je blizu", komentirao je Filip izvrstan nastup. Ubrzo je glazbenica objasnila što ju je toliko ganulo, piše RTL.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem. Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu i hvala vam", otkrila je Severina. U emotivnoj drugoj fazi natjecanja ni kandidatima nije bilo lako, borba za prolazak u emisije uživo bila je previsoki ulog za mlade ljude željne uspjeha. A mjesta u emisijama uživo zaista je malo.

Dvanaest najboljih odlazi u emisije uživo - i to nakon tri faze recalla. Među sto kandidata žiri će odabrati 40 najboljih, a potom će u daljnjoj fazi izbor suziti na njih 19. U konačnici će se devetnaestero najboljih boriti za prolazak dalje solo izvedbama, a žiri će se odlučiti za njih 12 - onih koji će se u emisijama uživo boriti za titulu 'Superstara', ali i nagradu od 50 tisuća eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko ide u emisije uživo? Ne propustite doznati od 20.15 sati na RTL-u! Epizoda je već sada dostupna na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vanessa ima najveću obožavateljicu

19.37 - Kandidatkinja 'Superstara', Vanessa, koju gledamo na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, za RTL je naglasila koliko je uzbuđena zbog nadolazećeg recalla te je najavila svoje planove prije samog odlaska u studio. "Dobro jutro. Došao je taj dan. Danas je recall. Jako sam uzbuđena i jako me zanima kako će proći taj dan, kako ću ja proći i kako su drugi kandidati. Vidjet ćemo", rekla je Vanessa netom prije odlaska na doručak. Prije nego što je krenula, Vanessa je izgrlila cijelu svoju obitelj, a poseban zagrljaj dala joj je njezina baka koja je njezina najveća obožavateljica.