Dino, Toni, Petar ili Hana? To je pitanje svih pitanja, na koje ćemo odgovor dobiti ove subote, kada nas čeka uzbudljivo finale RTL-ovog showa Superstar.

U finalu je troje kandidata i jedna kandidatkinja: dolaze s Korčule, Huma na Sutli, Labina i Sinja, a netko od njih postat će prvi hrvatski Superstar i osvojiti nagradu od 50 tisuća eura.

Kome bi od ovih klinaca Superstar mogao promijeniti život, kao što je Big Brother svojedobno promijenio život Antoniji Blaće koja je uoči finala Superstara gostovala u RTL Direktu.

"Kako mi kažemo? Uskoro ćete sve doznati. Bit će vam baš jedno bombastično finale. S obzirom na to da su brzo kandidati ispali. Došli smo do te velike četvorke koji su izjednačeni", kaže Blaće dodajući da neke stvari ipak ne smije otkriti. Srećom, ima i onih koje smije.

"Da će svih četvero finalista dvije pjesme otpjevati. To je već bogato. Nakon toga biraju se superfinalisti i onda gledatelji odlučuju tko je pobjednik ili pobjednica, pošto jednu finalisticu ipak imamo", kaže Blaće koja, dodaje, nema favorita.

"Malo sam se izdresirala kroz ove sve godine pokušati bit objektivna, iako je nekad teško, ali ova četvorka mi se zbilja čini da su podjednako dobri i stvarno mislim da će biti jako napeto finale", priznaje simpatična voditeljica koja je otkrila i pozadinu svog posla.

'Uvijek me oduševi taj adrenalin i hrabrost svih kandidata'

"U principu ono najljepše okruženje na televiziji je emisija uživo i kako dugo nismo radili nešto uživo, barem ne da sam ja vodila sam se stvarno zbilja radovala tome. Zbilja uživam u svakom liveu i najrađe bih da ih je 15, a ne samo četiri. Ali Bože moj, tako je, kako je. Tako da me to uvijek oduševi taj adrenalin koji vodi svaki live show kao i hrabrost svih kandidata da se uopće usude doći stati pred žiri. I to ovakav zvjezdani žiri i pustiti glas i reći 'Okej, idem pokazati što znam'", kaže Blaće.

"Nema svatko priliku, nisu životne okolnosti možda takve. Stvarno je lijepo nekad vidjeti osobu koja u drugim okolnostima ne bi došla ispred nas da ipak ima tako veliki talent", dodaje.

O žiriju: 'Jako su sućutni prema kandidatima i topli'

Komentirala je i ovogodišnji žiri.

"Prvi u Hrvatskoj smo imali Severinu u žiriju. Ja sam stvarno dosta tih žirija odradila s jako velikim zvijezdama i regionalnim, jako velikim studijima. U arenama sam vodila i tako svaki žiri stvarno bude specifičan, a za ovaj bi rekla da je ključna riječ da su mekani i nekako su jako sućutni prema kandidatima i dosta su topli. Evo, vidjeli smo Severinu, rokersku stranu. Čini mi se da je rokerica u duši. Stvarno imaju toplu riječ za svakoga. Tonči, ponekad onako malo kritičan, ali stvarno uvijek svaka mu je na mjestu", kaže Blaće.

Priznaje da je navikla na odličnu publiku, kakva je i u 'Dođi, pogodi, osvoji'.

'To je jedan poseban doživljaj, kao nogometna utakmica'

"Uvijek su ljudi nekako kooperativni, ali ovo je posebno slatko kad dolaze stvarno navijači onih koji nastupaju, oni su toliko glasni. Ja se gledateljima ispričavam ako sam slučajno preglasna u emisiji. To je zato što jednostavno ti ne možeš prebaciti, ne mogu dobaciti do žirija od toga koliko publika glasno navija. Tako da je to isto jedan poseban doživljaj otprilike kao nogometna utakmica", opisuje Blaće koja se prisjetila i svojih početaka, najprije u Big Brotheru gdje je bila jedna od natjecatelja, što ju je lansiralo na televiziju.

"Imam dojam da je mene moja sudbina pronašla. Nije to nužno baš toliko uobičajeno, čak mislim da sam možda jedna ili jedna od dvoje u svijetu koji su nakon Big Brothera baš ga počeli i voditi poslije. I to mi je super, ali u principu da ja evo, ja sam super primjer toga. Nikad u životu ne bi mi palo na pamet da sad mislim da ja mogu biti voditeljica. Ljudima su ti putevi, možda neki neuobičajeni, pa zašto ne i ovakav? Zašto ne talent show, zašto ne reality show? Ako ima tu nešto, ima neke kemije negdje ili karizme vjerojatno će se nešto dogoditi. Subota u 20:15, vi birate tko će biti prvi hrvatski Superstar!", zaključuje Blaće.

Spektakularno finale RTL-ova glazbenog showa 'Superstar' na rasporedu je u subotu, uživo od 20.15 sati, a možete ga pratiti i naplatformi Voyo!