ŠTO SE DOGAĐA NA KRALJEVSKOM DVORU? Manje od tjedan dana prije velikog intervjua, stižu teške optužbe na račun Meghan Markle

Meghan Markle optužena je za maltretiranje najmanje dviju pomoćnica palače dok je bila dio britanske kraljevske obitelji.

Izvori su za The Times of London rekli kako bi vojvotkinja od Sussexa svojim ponašanjem znala rasplakati članove osoblja dok je živjela u Kensingtonškoj palači prije udaje za princa Harryja u svibnju 2018.

U jednom incidentu pomoćnica koji je očekivala sukob s Markle rekla je kolegi: “Ne mogu se prestati tresti”. Dvoje starijih članova osoblja navodno su natjerani da daju otkaze, a treći tvrdi da ga je Meghan osobno “osramotila”.

Bivši član osoblja rekao je medijima da je situacija nalikovala “emocionalnoj okrutnosti i manipulaciji, što bi se moglo nazvati maltretiranjem”.

Palača je branila Meghan?

Jason Knauf, tadašnji komunikacijski asistent para, prijavio je Meghanino ponašanje u listopadu 2018., kako bi zaštitio osoblje.

“Bojim se da je vojvotkinja maltretirala dvije pomoćnice prošle godine. Ponašanje prema X bilo je potpuno neprihvatljivo. Vojvotkinja je uvijek imala nekoga na piku. Maltretirala je Y i tražila načine da joj potkopa samopouzdanje. Imamo prijavu za prijavom od ljudi koji su svjedočili neprihvatljivom ponašanju prema Y. Bojim se da se ništa neće poduzeti po tom pitanju”, piše u njegovoj prijavi ljudskim resursima.

Izvori su za The Times of London rekli da se Buckhinghamska palača nije htjela pozabaviti problemom, već su htjeli da on nestane.

“Iskusniji zaposlenici palače znali su da imaju situaciju u kojoj se članove osoblja, osobito mlade žene, maltretira toliko da plaču. Institucija je branila Meghan. Svi oni muškarci u sivim odijelima koje ona mrzi nose puno odgovornosti jer nisu učinili ništa da zaštite ljude”, rekao je jedan zaposlenik.

Glasnogovornica para rekla je da Markle negira sve tvrdnje o maltretiranju i da ju takvi navodi rastužuju jer je i sama bila žrtva maltretiranja.

Optužbe dolaze prije velikog intervjua s Oprah Winfrey u kojem će Harry i Meghan otkriti sve o životu u kraljevskoj obitelji i odluci da se presele u Kaliforniju sa sinom Archiejem.