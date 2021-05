‘SPLITSKA VAMPIRICA’ SASVIM ISKRENO: ‘Marko je bio moja prva i jedina ljubav, ali Dragan je zaista divan muškarac…’

Zvijezda showa ‘Ljubav je na selu’ Olja Einfalt progovorila je o sebi, životnim nedaćama, ali i farmeru čije srce pokušava osvojiti

Olja Einfalt, poznata je i kao Splitska Vampirica. Ona je jedno od najzanimljivijih lica 13. sezone RTL-ova showa “Ljubav je na selu”. Osim modrom kosom i neobičnim modnim izričajem, Olja je iznenadila gledatelje i svojim stavovima. Pažnju je privukla u drugom showu “Večera za 5 na selu” gdje je šokirala svojim performansima, kojima je htjela skrenuti pozornost na nepravdu u društvu i srušiti stereotipe o godinama, a u “Ljubav je na selu” došla je iz drugih razloga.

“Nakon ‘Večere za 5 na selu’ odlučila sam da ne bi bilo loše opet malo promijeniti okolinu, upoznati nove prijatelje i maknuti se iz uobičajene kolotečine, loših uspomena i demona”, rekla je Olja u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Hvali farmera Dragana

Ona je u emisiji došla osvojiti srce farmera Dragana Kežića. O njemu ima samo riječi hvale, a i životna sudbina im je slična. Naime, Olja je sama priznala kako joj treba vremena da razvije osjećaje. Prije dvije godine joj je umro suprug, od čega se još nije oporavila. Dragan je također udovac.

“Zaista je divan muškarac koji se s velikom ljubavlju odnosi prema djeci i ženama”, kaže Olja i opisuje traumu kroz koju je prošla. “Dugo smo bili u braku. Marko je bio moja prva i jedina ljubav. U godinu se dana razbolio, dobio je karcinom pluća, iako je prestao pušiti deset godina prije smrti. Nije se mogao pomiriti s time da odlazi. Bila sam cijelo vrijeme uz njega. Sve dok nije zatvorio oči vjerovali smo da će se izvući”.

Zahvalna je Draganu što je pokazao razumijevanje za njene osjećaje. Smatra da je upravo nju odabrao za romantično putovanje, jer je njena suparnica Dijana žena koja je više vezana uz kuću, a Dragan traži nešto drugo.

Split je poseban

Olja ne isključuje niti pojavljivanje u drugim showovima, a uspjela je popratiti i reakcije svojih sugrađana.

“Znamo svi da je Split poseban, ali ga jako volim. U njemu ima puno kvalitetnih ljudi i grad bi mogao biti još jači kad bi ih sve podržavao. U Splitu svakako moraš biti jak da bi opstao. Vidim da me sad ipak drugačije doživljavaju. Osjećam to kad mi priđu. Mislim da su me prihvatili jer vide da sam dobronamjerna. Prije sam se susretala s raznim predrasudama. Najviše zbog boje kose. Stalno su me svi pitali: ‘Zašto baš ta boja?’ Splićanima je neobično sve što je ekstremno. Radujem se što me vole mladi. Nedavno me zaustavila mama jednog trogodišnjeg dječaka i zamolila da se slikam s njim. To mi je bilo nešto najljepše što sam doživjela”, priznala je Splitska Vampirica.

Hoće li pronaći sreću s Draganom, doznajte u novim epizodama emisije “Ljubav je na selu”, u ponedjeljak i utorak u 21 sat na RTL-u!

Sve o showu ‘Ljubav je na selu’ čitajte i gledajte na RTL.hr-u.

