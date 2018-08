ŠPANCIRFEST VAS VODI NA PUTOVANJE KROZ VRIJEME: Kultna imena za 20. rođendan popularnog festivala

Za završetak ljeta Špancirfest je pripremio glazbeni program koji ne želite propustiti. Bez obzira na vašu dob ili glazbeni ukus, na tri festivalske glazbene pozornice održat će se 60 koncerata od čega njih čak 56 bez naplate ulaznica. Velika imena pop, reggae, soul i R&B glazbe stižu u Varaždin kako bi s vama proslavila kralj vrućeg ljeta i 20. rođendan najvećeg i najpopularnijeg hrvatskog festivala.

Ovogodišnji glazbeni program odvijat će se na tri glazbene pozornice – glavnoj festivalskoj PAN pozornici ispod zidina varaždinskog Starog grada, Croatia osiguranje pozornici kod vile Bedeković i pozornici smještenoj u samom srcu grada, na slavnom varaždinskom Korzu.

Najveća imena stižu, naravno, na glavnu pozornicu unjedrenu u zelenilo između zidina Starog grada i zapadnog bedema njegova perivoja. U deset festivalskih dana ondje će zasvirati veliki svjetski, regionalni i hrvatski bendovi, a najviše pažnje izazvat će svojevrsni glazbeni vremeplov kroz koji će nas provesti velikani UB40, Soul II Soul i The Brand New Heavies.

Dobrodošli u glazbeni vremeplov

UB40 kultni je reggae-pop fenomen koji je u tri desetljeća nevjerojatno uspješne karijere prodao više od 70 milijuna nosača zvuka. Među brojnim hitovima publici su u srcima posebno ostali bezvremenski „Red Red Wine“, „Kingston Town“ i „I Can’t Help Falling In Love With You“, kojima su obilježili sjećanja cijele generacije. Kada se popnu na glavnu pozornicu Špancirfesta u subotu 25. kolovoza, sigurni smo da će, baš kao vino u njihovom hitu, Varaždinom poteći rijeke emocija.

Nekoliko večeri ranije, u srijedu 22. kolovoza, Špancirfest će rasplesati legendarni predstavnici britanske soul, R&B, funk i acid jazz scene Soul II Soul i The Brand New Heavies.

Koncertni niz Pan pozornice uz velika svjetska, čine i najveća regionalna te hrvatska imena koja će tisućama posjetitelja pružiti deset dana raznolikog i svim ukusima prilagođenog glazbenog užitka, zabave i sjećanja na jubilarni Špancirfest: Bajaga i Instruktori, SARS, Mia Dimšić, Cold Snap, Dubioza Kolektiv, Urban&4, Zabranjeno pušenje te Zdenka Kovačiček.

Svi koncerti na Pan pozornici kod Starog grada potpuno su besplatni.

Posebna festivalska poslastica – vila Bedeković

Već nekoliko godina glazbeni sladokusci biraju predivnu i romantičnu pozornicu smještenu ispred jedne od najljepših varaždinskih gradskih vila – vile Bedeković. Okrenuta prema dubokom zelenilu gradskog parka, Croatia osiguranje pozornica je svjedočila nekim od najinspirativnijih koncertnih nastupa proteklih godina. Romantika lokacije djeluje na publiku, ali i glazbenike koji za ovo mjesto pripremaju prilagođeni, intimniji repertoar.

Za 20. rođendan Špancirfesta na Croatia osiguranje pozornicu kod vile Bedeković stižu glazbena imena iz četiri zemlje, svi redom dobri prijatelji festivala koji su publiku na tom romantičnom mjestu već očarali. Tako iz Hrvatske stiže jedinstvena Josipa Lisac, iz Bosne i Hercegovine moćna Amira Medunjanin, iz Makedonije gitaristički virtuoz Vlatko Stefanovski, a iz susjedne Slovenije legendarni Zoran Predin sa svojim novim/starim Lačnim Francom.

Croatia osiguranje čarobna je i romantična pozornica ograničenog kapaciteta pa se za koncerte na njoj naplaćuju ulaznice, ali po cijeni od samo 80,00 kuna.

Imamo želju za reprizom!

U protekla dva desetljeća, Špancirfest je publici donio više od 760 koncertnih sati, bezbrojne sate zabave i beskrajne uspomene na stotine bendova i glazbenika koji su nas uveseljavali, inspirirali, veselili ili dirnuli s brojnih festivalskih pozornica. Manu Chao, Esma Redžepova, Blondie, Stereo MCs, Skunk Anansie, Mando Diao, Morcheeba, Fun Lovin’ Criminals ili Triggerfinger neka su od uglednih imena koja su osvojila Špancirfest u jednakoj mjeri kojom je Špancirfest svojom jedinstvenom energijom, raznolikošću i kreativnošću osvojio njih.

Ove nas godine očekuje još šezdesetak koncertnih sati, nove svjetske zvijezde koje će se zaljubiti u Varaždin, a publika koja svake godine u stotinama tisućama hrli na ovaj najveći i najpopularniji hrvatski festival dobro zna zašto mu se već puna dva desetljeća vraća. Naravno, jer Špancirfest je – simply the best!