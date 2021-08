Poduzetnica i dizajnerica Snježana Mehun ne krije koliko je zaljubljena u svog zaručnika Franza Schillingera. Ona mu je na Instagramu posvetila dirljivu objavu, a iskoristila je priliku da pratiteljima pokaže i svoje bujne obline.

Ona i zaručnik pozirali su na jahti na kojoj plove Jadranskim morem. Snježana je na sebi imala bikini i prozirni kaftan kojeg je rastvorila kako bi pokazala dio stražnjice i noge.

Za razliku od seksi izdanja svoje drage, Franz se odlučio za klasičnu ljetnu: bijelu lanenu košulju i fedora šešir.

"Ja sam u zemlji iz snova s čovjekom iz snova! Hvala ti Bože na ovom danu", napisala je Snježana u opisu objave nakon čega su uslijedili brojni lajkovi i komplimenti fanova.

"Rekla si mi da više nećeš slikati nogice ni guzu, da će ubuduće biti zakopčana do grla. Zar je to razdoblje posta prošlo? Isuse i Marijo! Kakvo je to ponašanje?", našalio se je jedan Snježanin pratitelj.