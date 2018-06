‘ZAŠTO SE BRADAVICE NA FOTKAMA ŽENA MORAJU PREKRITI?’ Marina odgovara: ‘Koliko god sam hedonist po prirodi…’

U rubrici Pitaj Krležu, Marina ovaj put odgovar ana pitanje zašto je žensko tijelo danas tako često pokriveno, a nekad se u časopisu moglo vidjeti posve golu ženu

Zvonimir: Poštovana gospođo! Po godinama i po statusu sam djed. Odrastao sam u onom “mračnom” vremenu. Ipak, danas nikako ne razumijem ove stvari: Zašto žensko tijelo tako često svugdje mora biti pokriveno na “strateškim mjestima”? Kakvo je to novo pravilo da se bradavice moraju prekriti? Kako to da postoje fotografije gdje žena stoji gola, ali ispod pupka ne smije se ništa vidjeti? Propisuje li ta pravila neki čovjek ili vanzemaljac? Nekad si u časopisu mogao vidjeti posve golu ženu i to je bilo normalno kao svijetla točka u mračnim vremenima.

Poštovani gospodine Zvonimire, društvene mreže danas se trude biti fer prema zdravima i bolesnima, prema onima koji prakticiraju seks/masturbaciju i prema onima koji to ne čine. U interesu im je zadržati što više korisnika.

Imajte u vidu da je u svijetu mnogo bolesnih ljudi svih generacija, mnogo invalida i sl. koji prate društvene mreže, ali im život nije omogućio da uživaju u svojoj tjelesnosti, kamoli seksualnosti.

Koliko sam god hedonist po prirodi i pristalica seksualnih tema, fotografija, videa i svega ostalog na internetu, toliko mogu razumjeti vlasnike društvenih mreža da ugode svima (Twitter od svih dopušta najeksplicitniji sadržaj pa Vas pozivam da tamo otvorite profil ako još niste).

Za razliku od društvenih mreža, pornografskih webova s besplatnim video sadržajem je sve više pa smatram da je to i više nego dovoljna supstitucija za sve ono što društvene mreže uskraćuju.

