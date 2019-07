ŽANAMARI U RUPIČASTOM TOPIĆU BEZ GRUDNJAKA: ‘Treba znati obući tabletić. Svaka čast, puca po šavovima’

View this post on Instagram

‘Naušnice i teorija kaosa’ Prije 4g, nakon trudnoće koju sam većinom odležala te teškog oporavka od poroda i svega nakon… došlo je i financijski teško razdoblje, jer jaako dugo nisam mogla nastupati… Maki se brinuo o meni i takodjer zapostavio posao. Sjećam se da sam mu govorila – Briga me za novce, molim te nemoj se zapošljavati nego budi uz mene. Raditi ćemo skupa kad prođe ovo sve. I onda je došao trenutak kad je Maki rekao – Dosta! Moraš se vratiti u život, vratiti na scenu, predobra si da odustaneš, vrijeme je Žaky. – Napravili smo pjesmu i zvali moju dragu kolegicu @aleksandrakovac za duet. Pristala je odmah, iako sam u tom trenu bila sve samo ne aktualna! Došao je i ‘the’ dan – Snimamo spot! Zadnje novce smo uložili u prvu kameru, a onda je trebalo riješiti styling, frizuru i sve što uz to ide. Dan prije snimanja šetali smo po Splitu kad sam vidjela ove naušnice. – Ajme ovo je imala @jlo u spotu ‘Waiting for Tonight’! Ali ne… Preskupe su. – Otišli smo dalje, ali Maky je bio uporan: – Žaky moramo ih kupiti! Nemoj se gristi, to je za spot… Stavi ih, budi moja J.Lo i razvali sve! – Ne znam zaista kako smo ih tada platili… Maky je uz pomoć našeg prijatelja Darka snimio ‘naš’ prvi spot ‘U ratu i ljubavi’. Pod ‘naš’ mislim u režiji naše produkcijske kuće @vrh.productions koja je taj dan doslovno nastala. Jedan zaljubljeni muškarac koji vjeruje u svoju ženu više od nje same, postao je redatelj, producent i snimatelj, a jedna mama koja je htjela odustati od karijere, jer je mislila da je nemoguće, ta mama je postala ‘Žaky’. Ljubav čini sve mogućim, a moje ‘J.Lo’ naušnice će mi uvijek ostati podsjetnik da se trud i rad isplati te da se budućnost rađa u najtežim životnim momentima. Sve što sad imamo smo stvorili sami i skupa i to cijenim do neba. Danas sjajim iznutra i usudim se reći da mi se svi snovi lagano ostvaruju. Ove naušnice bile su moj mali leptir. Znate onaj čiji zamah krilima u Brazilu može uzrokovati tornado u Texasu. Teorija kaosa. Kad sam stavila ove naušnice prvi put na uši, njihov sjaj reflektirao se na moje oči, sjaj mojih očiju probudio je vjeru u budućnost i tako mic po mic stvorio ovaj divan pozitivni kaos koji je danas moj život.