ŽANAMARI POKAZALA KAKO JOJ TIJELO IZGLEDA BEZ FILTERA: ‘Evo vam jedan sirovi selfie! Mislite da ovo treba obradu?’

View this post on Instagram

*Za sve one koji ‘kakaju’ za photoshop, kad me vide na nekoj fashion fotki za brend kamapanju. To je ART obrada i efekti koji daju fashion look fotkama, to nije photoshop gdje ti crtaju novo lice ili tijelo!!! Evo vam jedan sirovi selfi bez imalo photoshopa motherfuckers! Mislite da ovo treba obradu? 😘 Serviram vam svojih 37 godina rada, truda i gena u ELFS lingerie-u slikano s MOBITELOM. Ovo je fotka sa snimanja @loveelfs kampanje – iz garderobe 🥂 We had so much fun 🤩 Neka pati koga smeta. Maky, gdje gledaš?! ❤️ Svima koji su normalni, zadovoljni sobom i svojim životima, sretni kad vide druge ljude da im ide u životu – e vama dižem kapu! I svaka vam čast što u zadnje vrijeme postajete glasniji od hejtera i loosera. Vrijeme je da pozitiva prevlada. A negativa bude ‘blocked’ 💪🏼 #nophotoshop #iphone #mirrorselfie #shooting #lingerie #campaign #backstage #girlpower #realbody #transformation #afterpregnancy #fitmom #loveyourbody #spreadlove #fitnessmotivation #hatersgonnahate #loversgonnalove