ŽANAMARI OPASNIJA NO IKAD: Najbolje tijelo Hrvatske opasala sado-mazo opremom i ‘žestoko se poigrala umom’ supruga Marija

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić (39) nedavno je proglašena Hrvaticom s najboljim tijelom. “Sada se mogu mirne duše udebljati”, našalila se zanosna Tučepljanka kada je čula kakvom ju je titulom okitila ovdašnja publika.

Daleko od toga da se počela debljati… Naprotiv, Žanamari je svoje raskošne obline opasala, ni manje ni više, nego sado-mazo remenjem i još jednom dokazala da ima tijelo za bogove. Njezine bujne grudi kipjele su iz crvenog korzeta dok je ona zavodljivo pjevala svoj nadolazeći singl “No Boy Can Do It Better”.

‘Zagonetna i tajanstvena madam’

Složit ćete se da je ovakvom najavom pjesme samoj sebi napravila savršenu promidžbu. Perčić nikad nije skrivala svoju “mračnu”, rokersku stranu i više je puta koketirala s malo žešćim melodijama. Sada je očito zapjevala i na engleskom, a njezin stajling možda nagovještava neki moćan i “opasan” spot.

Ovaj modni izlet u sado-mazo štih zagolicao je maštu pjevačičinih 150.000 pratitelja na Instagramu. Koliko zapravo izgleda hot u ulozi domine, atraktivnoj Žanamari dao je do znanja i njezin suprug Mario Perčić, koji joj je poručio: “Žestoko se poigravaš mojim umom.” Njegova ženica na to mu je odgovorila: “Uvijek, dragi!”

A na komplimentima nisu štedjeli ni obožavatelji pjevačice. “Moja si omiljena osoba na društvenim mrežama”, “Vražica u novoj haljini”, “Zagonetna i tajanstvena madam”, “Senzualna Snjeguljica”, “Kakva gospodarica!”, samo su neki od komentara ispod objave, a mnogi su se dotakli i pjesme koju je Žanamari ovdje predstavila te zaključili da će nesumnjivo biti – hit.