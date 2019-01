ŽANAMARI IZAŠLA U PROZIRNOM KORZETU: Dobar push-up je odradio vrhunski posao; ‘Sise su postojane’

View this post on Instagram

Hvala svima na pohvalama za ovaj moj mini ‘makeover’… Drago mi je da vam se sviđa, ali ipak… nisam tu da ‘ribarim’ komplimente, nego da motiviram, da vam dam uvid u svoj život, misli, pa čak nekad i brige iz prve ruke. Ono što čitate po žutom tisku i hejterskim forumima nije realno. Ja to zovem ‘dark web’, ali nažalost, onaj koji je svima dostupan. Meni je draže da ste ovdje uz mene, skoro pa svaki korak i da me upoznajete na ovaj način, nego putevima ‘rekla-kazala’. U životu sam se opredjelila baviti glazbom, što nosi sa sobom i ovako vrlo javan život u kojem vas konstantno pokušavaju strpati u neki koš. Ali ne dam niti da me to definira. Jedna osoba ima više dimenzija, istražuje svoje mogućnosti, interese… tako i ja osim raznovrsnih glazbenih elemenata istražujem i video produkciju te postajem fitness entuzijast i to big time! Jako me zanima moda i imam svakakve ideje kako da spojim fitness i modu… Anyway, poanta današnjeg posta je – budite što želite, živite svoj trenutak i ne dajte nikom da vas ukalupi. Pjevač, profesorica, frizer ili vozač autobusa… to niste vi… Vi ste ona luda svijest koja stoji iza svega toga i može jedan dan biti taksist, a drugi dan započinjati vlastiti business. Sve je stvar odluke, vizije i koliko ste sposobni stišati tuđa mišljenja u vlastitoj podsvijesti. Slušajte samo svoje srce! #monday #inspo #motivation #skyisthelimit 📸 by @joshuamacks @vrh.productions #jewelry #necklace @preciosahrvatska