‘Uspješno sam prakticirala seks preko telefona’

Naslovnicu popularnog ženskog magazina Marie Clare za rujansko izdanje krasi lijepa glumica Drew Barrymore, koja je tom prilikom dala i intervju u kojem je priznala da je prakticirala seks preko telefona.

arti-201003140243006 Iako u njezinom novom filmu Going the Distance, glumica nije imala uspješan seks preko telefona, u intervjuu za Marie Clare priznala je da je u stvarnom životu bilo drugačije: ‘ Oh, prakticirala sam seks preko telefona i bilo je uspješno. Mislim da je seks preko telefona ‘uvrnut’. Isprobala sam ga u jednom periodu svog života i to je to. To je jedna od onih stvari koje samo probaš.’

arti-201007160493006 A na pitanje o ljubavi Drew Barrymore je odgovorila: ‘Sretna sam što mogu reći da sada kada imam 35 godina osjećam se kao da o tome znam manje nego ikada, ali na neki oslobađajući način. Pokušavam shvatiti kako imati uspješnu vezu. I jedino što sam do sada shvatila je da nema pravila. Uopće ne bi trebale postojati upute kako bi neki neki par trebao funkcionirati. To tako ne ide u život’ objasnila je.

Prethodni članci:

arti-201006070753006

arti-200909110271006

arti-200909150202006

arti-201003140243006

arti-201007160493006