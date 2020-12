ULTRAKRATKA HALJINA JOJ STVARALA PROBLEME: Dok je Nives zavodljivo pozirala, sićušna opravica joj je klizila s grudi

Provokativna brineta u toj je riskantnoj opravici sjela na pod i pozirala ispred okićene božićne jelke

Ako itko zna kako podići temperaturu na društvenim mrežama, onda je to Nives Celzijus. Popularna pjevačica i spisateljica jučer je proslavila svoj 39. rođendan i tim je povodom objavila čak četiri nove fotografije.

S obzirom na stroge mjere, koje su na snazi posljednjih dana u cijeloj Hrvatskoj, Nives je slavila skromno i u kućnoj atmosferi. Kako ipak ne bi sve prošlo neopaženo, atraktivna Zagrepčanka pobrinula se da barem njezin rođendanski outfit zablista.

Tako je Celzijus svoje prepoznatljive obline utegnula u ultrakratku crnu opravicu, koja je dala sasvim novo značenje “maloj crnoj haljini”. Provokativna brineta u toj je riskantnoj opravici sjela na pod i pozirala ispred okićene božićne jelke, dok joj je s ramena nestašno skliznula tanašna naramenica.

Već u sljedećoj objavi na Instagramu, Nives se preodjenula u znatno ležerniju kombinaciju, u kojoj je puhala svjećice na torti u društvu prijateljice. Tom je prilikom okinula tri fotografije, uz koje je prepričala kako je provela svoj “karantenski” rođendan.

Nije joj bilo do slavlja, ali…

“Rekla sam joj da nisam baš ugodno društvo i da bih radije provela rođendan sama s dekicom, nesređena u trenirci, tuleći uz Garbage i neke pjesme iz mladosti (i ne, nije zbog godina, prolaznosti života ni ništa sl. Obožavam svoje godine). No ta moja mala jednostavno ne zna za ‘ne’ i uz to je nemoguće preslatka pa joj ne mogu odoljeti”, započela je novopečena 39-godišnjakinja.

“I sva sreća da je takva, zna sa mnom i uvijek zna što mi je potrebno, često i bolje od mene same. I tako rođendan nisam provela sama. Donijela mi je tortu, hranu… Smijale smo se baš onako kako se uvijek smijemo i ona me gledala baš onako kako me uvijek gleda. Kao najvoljeniju osobu na planeti. Kao što i ja nju gledam. Uvijek!”, napisala je dalje raznježena Nives.

“Sva sreća, djeca su mi se vratila na vrijeme kući pa je Taisha uspjela ovjekovječiti jedan od tih naših trenutaka”, zaključila je pjevačica i spisateljica, a u komentarima su joj čestitali brojni poznati Hrvati.

Dirnuli su je do suza

Sonja Kovač, Ivana Knoll, Marko Braić, Ava Karabatić i Ecija Ivušić samo su neka od imena koja su joj lijepim čestitkama i srčekima ukrasila prostor za komentare. Najviše se, pak, istaknula poruka Marka Grubnića, koji je svojoj prijateljici napisao: “Sretan ti rođendan, ljubavi moja… Volim teee!”

Slavljenicu su uistinu dirnule silne čestitke te je svima zahvalila u durgome dijelu svoje rođendanske objave.

“Ljudi, hvala vam na predivnim čestitkama, dirnuli ste me do suza. Nisam, nažalost uspjela zahvaliti svima ponaosob, a voljela bih da znate koliko vas volim i koliko ste mi bitni. Želim vam puno ovakve ljubavi koju vidite na fotkama i voljela bih da se uvijek svi ovako gledamo i smijemo”, poručila je Celzijus svojim pratiteljima.