UH, UZ OVO BI TREBALO STAJATI 18+! Žanamari u napaljujućem izdanju: ‘Izgubit će razum mnogi nakon ovog videa’

Pjevačica opasno zavodi kameru u sado-mazo izdanju, a u jednom trenutku zavodljivo poliže usnicu

Sve je spremno za premijeru novoga spota Žanamari Perčić (39), a pjevačica ga je najavila možda najprovokativnijom snimkom koju je ikad objavila. Pjesma se zove “No Boy Can Do It Better”, a najava otprilike teče ovako:

Hrvatica sa službeno najboljim tijelom (govorimo o Žanamari, naravno) izvija se pred kamerom u crvenoj korzet haljini i sado-mazo remenjem koje se proteže do ispod grudi. Pjevačica pritom opasno zavodi kameru, a u jednom trenutku zavodljivo poliže usnicu.

Nije za one slaba srca

Obožavatelji atraktivne Tučepljanke složili su se da je ovaj video “jaaako seksi”, dok mnogi poručuju kako su spremni za cijeli spot. Neki se, ipak, boje da neće izdržati toliku količinu seksepila na ekranu.

“Mačkoooo! Izgubit će razum mnogi nakon ovog videa”, “Čista vatra”, “Ovo je toliko hot!”, “Tako prekrasna diva”, “Bolje da se pripremimo na ono što slijedi”, “Ti si definicija ljepote”, “Ovo će biti nešto najbolje ikad”, komentiraju uzbuđeni fanovi.