TWERKERICA SARAH PODIJELILA NEUGODNO ISKUSTVO S NASTUPA: ‘Uhvatio me za stražnjicu pa sam ga udarila’

Smatra da joj je sudjelovanje u Supertalentu bilo odlična odskočna daska te da joj je posao nakon showa doslovno procvjetao

Sarah Seifert, popularna twerkerica, javnosti je postala poznata nakon showa Supertalent u kojemu se proslavila svojim seksi pokretima. No, njezino umjetničko izražavanje nije bilo po svačijem ukusu pa je tako od Martine Tomčić, članice žirija, dobila kritike da je njezin ples degutantan i sramotan. Rekla joj je i da bi zbog neprimjerenih pokreta ubuduće mogla imati problema s kralježnicom.

‘TWERKERICA’ IZ VUKOVARA MRDA GUZOM ZA VATRENE: Popela se na prikolicu, a onda i na stol pun novinara

Sarah najčešće pleše po klubovima, no može je se vidjeti i u videospotovima. Vjeruje da joj je sudjelovanje u Supertalentu pozitivno utjecalo na posao, koji joj se, navodno, povećao za 95 posto.

“Došla sam do šire publike, čak i one iz cijelog svijeta. Bila je to odlična odskočna daska”, rekla je mlada twerkerica te dodala da se s vremenom počela naučiti nositi s kritikama, iako joj u početku nije bilo svejedno. Premda se namjeravala presliti u Irsku, odlučila je ostati u Hrvatskoj jer ovdje, kako kaže, ima sve veću podršku.

SARAH TRESE GUZOM I U TERETANI: Mlada twerkerica koju je popljuvala Martina Tomčić ne prestaje provocirati

“Ostajem u Hrvatskoj iz inata i želim doprinijeti nečem novome. Meni je ples strast. S vremenom ću svoje znanje prenositi i na druge”, ustrajna je.

Sarah se nedavno na Instagramu pohvalila i novim tetovažama.

TWERKERICA SARAH TRESLA GUZOM U TVORNICI KULTURE: Publika je vrištala, a mobiteli stalno snimali

Ipak, priznala je da joj ne cvjetaju uvijek ruže. Otkrila je i jedno neugodno iskustvo s nastupa: “Na nastupima sam uvijek sigurna. Zaštitari su oko mene i čuvaju me, no jednom prilikom jedan se zaštitar udaljio, a jedan dečko iz prvog reda uhvatio me za stražnjicu. Ja sam se naglo okrenula i udarila ga šakom, ali na kraju su mene izbacili iz kluba. Ne želim govoriti o tome više”, zaključila je.