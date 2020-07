TODORIĆEVA UNUKA BLISTA U RISKANTNOJ HALJINI: Ova hrabra kreacija za maturalnu digla je našu estradu na noge

View this post on Instagram

Pa kad u subotu krenem na spicu…i sve vas tamo sretnem..negdje na Cvjetnom ili ispred @bulldog_zagreb -a, ili @johannfranck -a, svugdje #zagrebačkimulicama i trgovima, .. ….eh da, ….a do tada vikend #kodkuce bit ce sasvim ok😊, i ostatak tjedna… Il vec koliko treba #ostajemodoma