‘TAKO SI SEKSI, HEJTERI SU NA APARATIMA’: Fanovima ispala vilica kad su ugledali novu vruću fotku Žanemari

Žanamari je pozirala u crnom bikiniju, a fanovi su je obasuli komplimentima i lajkovima

Pjevačica Žanamari Perčić pratiteljima na Instagramu uljepšala je dan s najnovijom vrućom objavom. Ona je, naime, oskudno odjevena pozirala na plaži.

Žanamari je na sebi imala crni bikini i kratki šareni ogrtač. Pjevačica je zauzela vruću pozu te je istaknula svoje savršeno tijelo sa zanosnim oblinama.

“I wear my skin like it’s not a problem. Or is it a problem for you? (‘Nosim svoju kožu bez problema. Jel’ vam je to problem?’)”, napisala je Žanamari u opisu objave stihove iz pjesme “I Wear My Skin” benda One Minute Silence.

Fanovi su joj poručili kako im to nije nikakav problem te su je obasuli lajkovima i komplimentima.

“Goriš”, “Predivna si”, “Svatko kome je to problem je lud”, “Wow, tako si lijepa”, “Imaš predivno tijelo”, “Ubijaš izgledom”, “Kraljica”, “Tako si seksi, hejteri su na aparatima”, “Savršeno tijelo”,”Jednostavno bomba”, komentirali su.