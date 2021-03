Pjevačica se našminkala i isfrizirala pa obožavateljima odlučila uljepšati vikend kako samo ona zna

Nakon što je jučer izazvala masovne infarkte erotičnim videom u kojemu je ekipu na Instagramu počastila zavodljivim plesom u badiću i pritom strateški zumirala svoje prepoznatljive obline, Lidija Bačić (35) ponovno je izmamila uzdahe svojih obožavatelja – sada, doduše, u znatno čednijem izdanju, ali ipak…

Fatalna Lille pozirala je u kućnom izdanju – bijelim tajicama i tirkizno-ljubičastoj majici iznad pupka, ali na njezinu seksi tijelu i to je izgledalo bombastično. Pjevačica se našminkala i isfrizirala pa obožavateljima odlučila uljepšati vikend kako samo ona zna.

INFARKTNI ZUMOVI NA STRATEŠKE ZONE: Lidija Bačić u novom videu pokazala najviše dosad; ‘Vrijeme je za OnlyFans!’

Uzdisanje u komentarima

“Hej, to sam ja”, kratko je poručila u opisu fotografije, koja je prikupila nešto više od 11.000 lajkova. Komentari njezinih pratitelja uglavnom su neartikulirano uzdisanje. No, neki su ipak uspjeli doći do riječi.

“Uhhh”, “Prelijepa si”, “Mačkaaa”, “Zgodna žena”, “Ekstra si”, “Tigrice prezgodna i prelijepa”, “Kao minaaaa”, “Vruća kao pakao”, “To, bebooo”, pišu fanovi ispod najnovije objave atraktivne Splićanke, pala je i jedna bračna ponuda, a netko joj je, očito zbog zamišljenog izraza lica, poručio: “Nemoj biti tužna”