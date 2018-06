STRIPTIZETA U NOĆNOM KLUBU POKOJNOG STRINGFELLOWA: ‘Masno su mi plaćali da ih bičujem, a bila sam i u sobi za orgije’

‘Kad im vidiš glad u očima za time da vide još samo malo više nego što im pokazuješ, tada znaš da imaš potpunu kontrolu’

Striptizeta u noćnom klubu jutros preminulog Petera Stringfellowa (77) priznala je kako je nakon radnih noći, umorna od plesanja u krilu napaljenih gostiju, znala dolaziti doma sa znojnim i zgužvanim novčanicama od 20 i 50 funti koje su joj ispadale iz odjeće. Na nekima su bili ispisani telefonski brojevi kako bi im se ona javila za nešto privatniju zabavu. Ali, prva noć u “Stringsu” za Samanthu Bailey je završila u suzama. Svoju je karijeru u tzv. klubu za džentlmene započela sa samo 17 godina, odmah po završetku srednje škole.

Različite vrste mušterija

Pišući u knjizi o svom bivšem poslu erotične plesačice, Sam se prisjetila kako su je na početku sva ta bogata i uglađena gospoda ignorirala i to joj je bio težak udarac za ego. No, ubrzo je naučila kako preuzeti kontrolu nad njima – i zarađivati basnoslovne svote novca o kojima većina može samo sanjati.

“Stringfellows privlači različite vrste mušterija – bankare, međunarodne biznismene, političare, ambasadore, javne osobe… Bili su to muškarci koji su znali svoje titule i zbog kojih su se osjećali superiornima svima nama kojima su osiguravali plaću. Očekivali su ponizno i posvećeno ponašanje plesačica”, otkrila je u knjizi.

Za četiri godine zaradila milijun funti

S jednim je moćnikom osvojila jackpot. On je platio njoj i još pet drugih striptizeta da mu se pridruže na poznatoj utrci konja. Svakoj je dao 500 funti (gotovo 4500 kuna) da se klade na konje na kraljevskom okupljanju. “Volio je s nama dijeliti barem mali dio svog bogatstva i uživao je što to može napraviti. Gledajući unatrag, bio je to jedan od najljepših dana u mom životu”, ispričala je Sam.

Još je bila u 20-ima kad je za samo četiri godine zaradila skoro milijun funti (8,84 milijuna kuna) samo od trljanja uz bogate i slavne ljude u poznatom londonskom klubu. Jednom se ruskom oligarhu Sam toliko svidjela da ju je pozvao u svoju mediteransku vilu na orgije. U intervjuu za Mirror, koji je dala s 33 godine, nakon što se umirovila od plesanja u krilu, izjavila je kako je svoj posao obožavala. “Voljela sam se pokazivati, osjećati se poželjno i zarađivati gomilu novca”, govorila je tada.

Bilo joj je OK skidati gaćice

“Kad im vidiš glad u očima za time da vide još samo malo više nego što im pokazuješ, tada znaš da imaš potpunu kontrolu. Kad se osjećate tako poželjno, osjećate se seksi. A kad vas obasipaju novčanicama od 20 i 50 funti, znate da vam nitko nije ravan”, kazala je.

Sam se isprva skidala samo u toples, no ubrzo je zarađivala 500 funti po noći kada je počela skidati sve sa sebe. “Prvi put kad sam ostala bez gaćica, shvatila sam da je to okej – sve što sam radila bilo je skidanje odjeće sa sebe i to mi se činilo prilično trivijalnim”, priznala je.

Uzbuđivao ju novac

Počela je skupljati podatke o svojim redovitim klijentima tako da im kasnije može uzeti još novca za privatne sastanke. U rekordnom roku joj je krenulo sve od ruke. Preselila se u luksuzan stan na sjeveru Londona i trošila je novac šakom i kapom. Na vrhuncu svoje karijere, Sam je zarađivala gotovo 250.000 funti (2,2 milijuna kuna) godišnje, što je u prosjeku 45.000 kuna tjedno.

“Novac me uzbuđivao. Znajući da mogu kontrolirati muškarčeve osjećaje i novčanik, da izgledam toliko dobro da im od pogleda na mene zastaje dah, da to što radim vrijedi tisuću funti (skoro devet tisuća kuna), osjećala sam se poželjno, moćno i, vjerujte mi, nevjerojatno seksi”, ispričala je.

Bila i u sobi za orgije

Jedan joj je uglađeni gospodin u 50-ima i oženjen platio dvije tisuće funti da ga bičuje u njegovu londonskom stanu ispunjenom obiteljskim grbovima i lovačkim trofejima. “Bio je to jako moćan tip s velikim odgovornostima i želio se opustiti. Nije bio neotesan, već vrlo ljubazan”, prisjeća se Sam.

Ruski joj je milijarder, pak, ponudio 5000 funti da pleše za njega u njegovoj vili dok su on i njegovi gosti imali orgije u ‘sobi za seks’. “Na pritisak gumba, cijeli se zid na kraju predvorja podigao, a iza njega su bile raskošne odaje za orgije”, opisala je striptizeta, koja je nakon 10 godina karijere prekinula s poslom 2012. godine.